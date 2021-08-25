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    ТОП-5 найкращих виступів супершоу на «Олімпійському». Хто запалив публіку (відео)

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    <br />Музичне шоу відбулося на сцені, яка імітує молекулу ДНК - ТОП-5 найкращих виступів супершоу на «Олімпійському». Хто запалив публіку (відео)

    Музичне шоу відбулося на сцені, яка імітує молекулу ДНК
    Фото з відкритих джерел

    Свої пісні на концерті співали тільки обрані артисти, інші переспівали відомі українські хіти

    У Національному спортивному комплексі «Олімпійський» пройшов грандіозний урочистий концерт «День Народження Країни». «Главком» склав ТОП-5 найкращих виступів.

    Ірина Білик

    Співачку відразу ж охрестили як «головну поп-діву країни». На концерті «українська Мадонна» виконала свої головні хіти: «А я пливу», «Ти мій», а також «Мовчати» в дуеті з Арсеном Мірзояном.

    Олександр Пономарьов

    Народний артист, перший представник України на «Євробаченні» виконав свою культову «Варто чи ні». Бездоганне «живе» виконання щиро захопило багатьох телеглядачів, а також «Олімпійський», який співав в унісон разом з артистом.

    Верка Сердючка

    Культовий символ України 90-х і початку 2000-х організатори концерту обмежили виконанням тільки одного хіта – Dancing Lasha Tumbai (саме з цією композицією Сердючка зайняла друге місце на міжнародному конкурсі «Євробачення» в 2007 році).

    Проте Сердючці за короткий час вдалося створити вибухове шоу: зірка з'явилася в яскравому костюмі, традиційно під час виступу зірку супроводжувала її «мама» й інші музиканти. Сердючка запалила публіку і змусила всіх підтанцьовувати.

    В якийсь момент, повторюючи фразу «Лаша Тумбай», Сердючка виразно, на думку очевидців, заспівала те саме «Раша, гудбай», у чому її колись підозрювала Росія.

    Океан Ельзи

    Легендарній групі дістався найбільший тимчасовий слот в лайнапі концерту. Босий Вакарчук 20-хвилин виспівував попурі з найкращих пісень групи, що викликало неймовірні емоції публіки на «Олімпійському».

    Вакарчук і Петриненко

    Красивим фіналом концерту став спільний виступ Вакарчука, Тараса Петриненка і Тетяни Горобець. Артисти виконали культову пісню «Україна».

    Повне відео концерту: 

    

    Нагадаємо, музичне шоу відбулося на сцені, яка імітує молекулу ДНК.
    

    Так, концерт почався з 3D-шоу, яке ілюструвало символіку свята. Дійство супроводжувалося театралізованим козацьким танцем. Відразу після цього на сцену вийшла народна артистка Софія Ротару і заспівала одну з найвідоміших у світі українських пісень авторства Володимира Івасюка «Червона рута».
    

    

    

    

      
    

    

    

    

    Участь в концерті також брали народна артистка і героїня України Ніна Матвієнко, народні артисти України Джамала, Тіна Кароль, Тарас Петриненко, Наталя Могилевська, Віктор Павлик, Руслана; заслужені артисти України Арсен Мірзоян, Потап, Monatik, українські співаки та музиканти Сергій Бабкін, Олег Винник, Оля Полякова, Христина Соловій, Dorofeeva, Tayanna, оперні співаки Валентин Дитюк, Людмила Монастирська, музичні групи «Воплі Відоплясова», «Брати Гадюкіни», СКАЙ, «Скрябін», ТНМК, Brutto, Dzidzio, Gо-A, Kazka, Mozgi, а також Kyiv Symphony Orchestra і Національний академічний ансамбль імені Павла Вірського.
    

    Раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.
    

    

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Теги:
Джамала
Євробачення
Софія
Океан Ельзи
День Незалежності
Ірина Білик
Олег Винник
Олександр Пономарьов
Потап
концерт
Kazka
Оля Полякова
Воплі Відоплясова

    


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    ТОП-5 найкращих виступів супершоу на «Олімпійському». Хто запалив публіку (відео)