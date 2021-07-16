Аді Роговцевій – 84. Вітаємо одну з найулюбленіших українських актрис (фото)

Сьогодні в Київському Будинку кіно відбудеться допрем’єрний показ документального фільму за участю Ади Роговцевої «Вітер зі Сходу»

16 липня святкує день народження одна з найулюбленіших актрис Ада Роговцева. Її творчий доробок неосяжний, українка зіграла ролі у понад 100 фільмах та безлічі театральних вистав, ставши уособленням епохи.

Сьогодні в Київському Будинку кіно відбудеться допрем’єрний показ документального фільму за участю Ади Роговцевої «Вітер зі Сходу».

Ада Роговцева є володаркою титулу «Жива легенда» від міжнародного «Ордена честі» та президентської відзнаки «Гордість нації». Перелік нагород можна довго продовжувати.

Артистка виконала цікаві ролі у десятках фільмів, зокрема «Салют, Маріє!», «Хвилі Чорного моря», «Поема про крила», «Кармелюк», «Тарас Бульба». Героїні Ади Миколаївни переважно є душевними жінками з внутрішнім стержнем, які викликають позитив у глядача.

Серед театральних досягнень варто згадати ролі у спектаклях «Варшавська мелодія», «Хтось мусить», «Вишневий сад», «Пер Гюнт», «Матінка Кураж і її діти», «Священні чудовиська», «Рожевий міст», «Будьте як вдома» та багатьох інших. Проте знаковою для актриси все ж залишається роль Гелени у драмі «Варшавська мелодія», яку Ада Роговцева зіграла близько 700 разів.

Додамо, що нещодавно відзначала свій день народження радянська і російська акторка театру і кіно Лія Ахеджакова, якій виповнилося 83 роки.

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