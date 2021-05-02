  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Російській актор Єфремов вперше розповів про життя в колонії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Колонія &ndash; це не страшно&raquo; &ndash; Єфремов - Російській актор Єфремов вперше розповів про життя в колонії

    «Колонія – це не страшно» – Єфремов

    Артист чекає пом’якшення вироку при касації

    Михайло Єфремов заявив, що колонія – це не страшно, і він отримує задоволення від деяких видів дозвілля.

    Російський актор Михайло Єфремов, якого за ДТП зі смертельним результатом засудили до семи з половиною років колонії загального режиму, розповів про своє життя в місцях позбавлення волі.

    Єфремов зазначив, що він в хорошому психологічному стані, але має деякі старі проблеми зі здоров’ям. Також йому довелося звикати до розпорядку дня.

    «Колонія – це не страшно. Трошки незвично було те, що жорсткий режим, система життя в усьому регламентована. До цього довелося звикати. Те, як я жив до цього, – там системи ніякої не було. Звикав два-три місяці», – заявив Єфремов.

    Артист розповів, що поки не займається творчістю, але йому приносять задоволення деякі види дозвілля в місці ув’язнення.

    «Всілякі заходи в колонії, на яких я можу бути присутнім в якості глядача або вболівальника – мені це приносить задоволення. Проводяться, в тому числі футбольні матчі. Сам я добре граю в настільний теніс. Тут поки не граю, але в майбутньому хотів би», – розповів Єфремов.

    Він також додав, що багато читає у вільний час.

    Крім того, артист повідомив, що чекає пом’якшення вироку при касації.

    Нагадаємо, Михайло Єфремов зараз перебуває в колонії. Нещодавно вперше за п’ять місяців він зміг зустрітися з родичами.

    Єфремова засудили на 7,5 років позбавлення волі за смертельне ДТП, яке сталося 8 червня. Він знаходився за кермом позашляховика в стані алкогольного сп’яніння і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з машиною, водій якої згодом помер.

    Захист оскаржив вирок акторові Михайлу Єфремову, якому суд хотів дати 11 років за смертельну ДТП.

    Ще перед оголошення вироку виступаючи в суді з останнім словом, актор заявив, що «11 років – смертний вирок» для нього і він боїться, що не доживе до закінчення строку.

    Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП.

    Читайте також:
    Дочка російського актора Єфремова стала Сергієм
    Теги: Росія ДТП колонія артист актор вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies