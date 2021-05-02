Російській актор Єфремов вперше розповів про життя в колонії

Артист чекає пом’якшення вироку при касації

Михайло Єфремов заявив, що колонія – це не страшно, і він отримує задоволення від деяких видів дозвілля.

Російський актор Михайло Єфремов, якого за ДТП зі смертельним результатом засудили до семи з половиною років колонії загального режиму, розповів про своє життя в місцях позбавлення волі.

Єфремов зазначив, що він в хорошому психологічному стані, але має деякі старі проблеми зі здоров’ям. Також йому довелося звикати до розпорядку дня.

«Колонія – це не страшно. Трошки незвично було те, що жорсткий режим, система життя в усьому регламентована. До цього довелося звикати. Те, як я жив до цього, – там системи ніякої не було. Звикав два-три місяці», – заявив Єфремов.

Артист розповів, що поки не займається творчістю, але йому приносять задоволення деякі види дозвілля в місці ув’язнення.

«Всілякі заходи в колонії, на яких я можу бути присутнім в якості глядача або вболівальника – мені це приносить задоволення. Проводяться, в тому числі футбольні матчі. Сам я добре граю в настільний теніс. Тут поки не граю, але в майбутньому хотів би», – розповів Єфремов.

Він також додав, що багато читає у вільний час.

Крім того, артист повідомив, що чекає пом’якшення вироку при касації.

Нагадаємо, Михайло Єфремов зараз перебуває в колонії. Нещодавно вперше за п’ять місяців він зміг зустрітися з родичами.

Єфремова засудили на 7,5 років позбавлення волі за смертельне ДТП, яке сталося 8 червня. Він знаходився за кермом позашляховика в стані алкогольного сп’яніння і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з машиною, водій якої згодом помер.

Захист оскаржив вирок акторові Михайлу Єфремову, якому суд хотів дати 11 років за смертельну ДТП.

Ще перед оголошення вироку виступаючи в суді з останнім словом, актор заявив, що «11 років – смертний вирок» для нього і він боїться, що не доживе до закінчення строку.

Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП.

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