Лії Ахеджаковій – 83. Згадаємо чудову актрису (фото)

«Якби не Віктюк, то я би все життя грала на сцені комічних бабусь!»

Сьогодні, 9 липня, відзначає день народження радянська і російська акторка театру і кіно Лія Ахеджакова, якій виповнилося 83 роки. Журналіст та мистецький оглядач Олег Вергеліс на сторінці у Facebook згадав про її зіркові ролі.

«Крайній раз доводилося бачити на сцені у виставі «Старосвітська любов» М. Гоголя в дуеті з Богданом Ступкою ( 2000-й режисер Валерій Фокін). А фактичне відкриття цієї актриси на театральній сцені – у виставі Романа Віктюка «Квартира Коломбіни» за п'єсою Л. Петрушевської (1985-й, театр «Сучасник»), – написав Вергеліс.

«Якби не Віктюк, то я би все життя грала на сцені комічних бабусь!», – якось сказала актриса.

Нагадаємо, що актриса Лія Ахеджакова відома своєю активною громадянською позицією, вона не раз висловлювалася на підтримку України після анексії Криму та окупації Донбасу. Під час Євромайдану акторка розповіла, що пильно стежить за ходом подій і дуже переживає і одночасно захоплена сміливістю українців.

Ось кілька промовистих цитат актриси:

«Я Крим весь об’їздила, він частина мого життя. Але це абсолютно не виправдовує злодійство. Я вважаю: Крим належить Україні. Як це можна – віджати житлоплощу у сусіда? Особливо коли вдома в нього проблеми. Тепер я «терористка» щодо Криму. Правда, я «терорист» в компанії найшанованіших представників нашої культури. Ми «вороги народу» і, головне, «терористи». Але така дивовижна компанія – честь для мене».

«Є якась національна ідея – шукати весь час ворога, де його немає: то американці у них винні, то англійка паскудить, то Україна заважає нам жити, то Грузія неприємна. Пропаганда працює на якусь частину населення, яка не замислюється, їй просто не до цього. Грошей немає. Села горять, затоплені величезні райони, іпотека, хворі діти, ліків немає, зарплата убога… Чули пісню Бориса Гребенщикова «Вечірній мудазвон»? Гребенщиков сформулював нашу телепропаганду, і цього діагнозу вже ніколи не відмити».

«Непомітно підкрався цей жах, який в ненормативній лексиці має адекватну назву для того, що непомітно підкрадається», – висловилася актриса про війну Росії проти України.

Додамо, що Міністерство культури і інформаційної політики за поданням Служби безпеки України 19 травня внесло російських акторів Ігоря Копилова, Ігоря Петренка і акторку Марію Миронову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

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