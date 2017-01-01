Адмінсуд відмовився розсекречувати декларації військових прокурорів

Суд ухвалив рішення – відмовити позивачу у задоволенні позову

Судом не встановлено порушень законодавства під час прийняття головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом постанови про закриття інформації про майновий стан посадових осіб військової прокуратури. По це йдеться на сайті Окружного адміністративного суду Києва. «Відбулося судове засідання у справі за позовом до



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Суд ухвалив рішення – відмовити позивачу у задоволенні позову

Судом не встановлено порушень законодавства під час прийняття головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом постанови про закриття інформації про майновий стан посадових осіб військової прокуратури.

По це йдеться на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

«Відбулося судове засідання у справі за позовом до заступника Генерального прокурора України – головного військового прокурора Анатолія Матіоса та до НАБУ щодо оприлюднення декларацій посадових осіб військової прокуратури. Суд ухвалив рішення – відмовити позивачу у задоволенні позову. Рішення було ухвалене, зважаючи на те, що судом не встановлено порушення приписів чинного законодавства під час прийняття Матіосом відповідної постанови, що мала на меті закриття інформації про майновий стан посадових осіб військової прокуратури задля їхньої безпеки та безпеки їхніх родин», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, позивач просив визнати протиправною та скасувати постанову заступника Генерального прокурора України – головного військового прокурора Анатолія Матіоса в частині про застосування заходів спеціальної безпеки щодо закриття інформації про майновий стан посадових осіб військової прокуратури. Також позивач просив визнати протиправним і скасувати рішення НАЗК «Щодо виконання постанови про застосування заходів спеціальної безпеки». Водночас позивач просив суд зобов’язати НАЗК включити електронні декларації посадових осіб військової прокуратури до Єдиного державного реєстру декларацій.