Адвокат головреда «РИА Новости Україна» подав апеляцію на його арешт

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Кирило Вишинський в суді

Вишинського взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави

Адвокат головреда «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського Андрій Доманський оскаржив запобіжний захід свого підзахисного.

Про це Доманський повідомив у коментарі «Українській правді».

«Подали апеляцію на скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і просимо її замінити на іншу не пов’язану з триманням під вартою», — заявив адвокат.

Також Доманський додав, що апеляцію 21 травня надіслали поштою, а 22 травня, безпосередньо, в канцелярію суду буде подана апеляційна скарга.

Раніше Херсонський міський суд 17 травня обрав запобіжний захід Вишинському. Журналіста взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

Голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко запропонував розглянути варіант обміну затриманого 15 травня керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства «РИА Новини» в Україні Кирила Вишинського.

Слідком РФ підтвердив, що керівник «РИА Новости Украина» Вишинський отримав російське громадянство у 2015 році.

Зазначимо, що Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду директора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.