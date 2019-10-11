Адвокат оскаржив арешт проукраїнського активіста в анексованому Криму



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Олег Приходько Фото: facebook com crimeahrg

Приходько був поміщений в Сімферопольське СІЗО

Адвокат подав апеляційну скаргу на арешт проукраїнського активіста Олега Приходька.

Про це він розповів ресурсу «Крим.Реалії».

За його словами, він подав апеляційну скаргу до Верховного суду Криму з вимогою скасувати постанову Київського райсуду.

«Нами була подана апеляційна скарга на захист громадянина України, Приходько Олега Аркадійовича, до Верховного суду Криму з вимогою скасувати винесене вчора постанову Київського районного суду», - зазначив адвокат.

Він також розповів, що сьогодні, 11 жовтня, бачився зі своїм підзахисним в ході проведення слідчих дій.

«Сьогодні пройшли слідчі дії з участю Олега Аркадійовича, в ході яких, ми дали зразки голосу для проведення фонографічної експертизи. Справа в тому, що в матеріалах справи є аудіозапис, отримана в рамках оперативно-розшукових заходів, в якій, на думку слідства, записана розмова між двома людьми, один з яких нібито Приходько», - повідомив адвокат Назім Шеихмамбетов.

Також він зазначив, що Приходько був поміщений в Сімферопольське СІЗО.

«З ним у камері знаходиться житель міста Саки, вони вже знайшли спільних знайомих. Приходько розповів, що на момент його надходження в СІЗО, в камері і в тюрмі вже знали про нього. Здивувалися, що такий чоловік літній і нібито терорист», - зазначив адвокат.

Як відомо, 9 жовтня в окупованому Криму, у місті Саки, ФСБ затримала проукраїнського активіста Олега Приходька та його дружину Людмилу.

Раніше, у вересні, Приходька та його дружину Людмилу допитували співробітники ФСБ. Вони цікавилися, чи брав участь Приходько у подіях на Майдані у Києві в 2014 році.

10 жовтня стало відомо, що проукраїнський активіст Олег Приходько перебуває в управлінні ФСБ в Сімферополі. Також затримали його дружину Любов Приходько.