Окупанти затримали в Криму українського активіста та його дружину



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Олег Приходько був затриманий в своєму ж будинку вчора ввечері

Офіційних коментарів російських силових і правоохоронних відомств щодо затримання українців поки немає

В окупованому Криму, у місті Саки ФСБ затримала проукраїнського активіста Олега Приходька та його дружину Людмилу.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на знайомих Приходька.

«Олега Приходька 9 жовтня затримали співробітники ФСБ», - йдеться у повідомленні.

За інформацією знайомих сім'ї, у будинок до Приходька співробітники ФСБ прийшли о 17-й годині, йому та його дружині сказали, що проводитимуть «огляд» гаражів.

«Приходько пішов з ними без верхнього одягу і без телефону і додому не повернувся. Родичі телефонували у поліцію, але безрезультатно», - повідомили правозахисники.

Донька Приходька повідомила Кримській правозахисній групі, що вранці 10 жовтня було затримано Людмилу Приходько. Де зараз знаходяться Олег і Людмила Приходьки, доньці не відомо.