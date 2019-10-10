  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти затримали в Криму українського активіста та його дружину

    • Розсилка
    Олег&nbsp;Приходько був затриманий в своєму ж будинку вчора ввечері - Окупанти затримали в Криму українського активіста та його дружину
    Олег Приходько був затриманий в своєму ж будинку вчора ввечері

    Офіційних коментарів російських силових і правоохоронних відомств щодо затримання українців поки немає

    В окупованому Криму, у місті Саки ФСБ затримала проукраїнського активіста Олега Приходька та його дружину Людмилу.

    Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на знайомих Приходька.

    «Олега Приходька 9 жовтня затримали співробітники ФСБ», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією знайомих сім'ї, у будинок до Приходька співробітники ФСБ прийшли о 17-й годині, йому та його дружині сказали, що проводитимуть «огляд» гаражів.

    «Приходько пішов з ними без верхнього одягу і без телефону і додому не повернувся. Родичі телефонували у поліцію, але безрезультатно», - повідомили правозахисники.

    Донька Приходька повідомила Кримській правозахисній групі, що вранці 10 жовтня було затримано Людмилу Приходько. Де зараз знаходяться Олег і Людмила Приходьки, доньці не відомо.

    Раніше, у вересні, Олега Приходька та його дружину Людмилу допитували співробітники ФСБ. Вони цікавилися, чи брав участь Приходько у подіях на Майдані у Києві в 2014 році.

    Кримська правозахисна група уточнює цю інформацію.

    Крим окупанти правозахисники ФСБ українці окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ