Окупанти затримали в Криму українського активіста та його дружину
Офіційних коментарів російських силових і правоохоронних відомств щодо затримання українців поки немає
В окупованому Криму, у місті Саки ФСБ затримала проукраїнського активіста Олега Приходька та його дружину Людмилу.
Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на знайомих Приходька.
«Олега Приходька 9 жовтня затримали співробітники ФСБ», - йдеться у повідомленні.
За інформацією знайомих сім'ї, у будинок до Приходька співробітники ФСБ прийшли о 17-й годині, йому та його дружині сказали, що проводитимуть «огляд» гаражів.
«Приходько пішов з ними без верхнього одягу і без телефону і додому не повернувся. Родичі телефонували у поліцію, але безрезультатно», - повідомили правозахисники.
Донька Приходька повідомила Кримській правозахисній групі, що вранці 10 жовтня було затримано Людмилу Приходько. Де зараз знаходяться Олег і Людмила Приходьки, доньці не відомо.
Кримська правозахисна група уточнює цю інформацію.