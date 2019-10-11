Обчистили на $37 тис.: банда іноземців зі зброєю вдерлася до будинку мешканця Київщини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спецпризначенці оперативно затримали злочинців Фото: Нацполіція

Замітаючи сліди, розбійники спалили автомобіль Opel Astra, на якому пересувалися

Серед ночі група осіб скоїла розбійний напад на будинок мешканця Кагарлицького району Київської області.

Оперативники карного розшуку поліції Київської області, спільно з працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, бійцями КОРД, поліції особливого призначення та працівниками СБУ затримали все злочинне угрупування за декілька годин після скоєного злочину. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Близько другої години ночі на спецлінію «102» надійшло повідомлення про розбійний напад від 48-річного жителя одного із сіл Кагарлицького району, що на Київщині. Чоловік розповів, що до його будинку проникли четверо невідомих осіб, побили його, потім зв'язали сина і, погрожуючи застосуванням зброї, забрали наявні кошти – 37 тисяч доларів США та 40 тисяч гривень.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. На розкриття злочину було зорієнтовано всі оперативні підрозділи поліції.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поблизу траси Кременець-Ржищів, що проходить неподалік населеного пункту, де було скоєно злочин, правоохоронці виявили спалений автомобіль Opel Astra, на якому пересувалися нападники.

Вже за кілька годин правоохоронцями були встановлені особи зловмисників, місце їхнього перебування та затримано усіх учасників нападу.

Злочинна група з ознаками організованості діяла у складі шести уродженців Республіки Азербайджан, віком від 21 до 32 років, під керівництвом свого 35-річного земляка, а нині – мешканця Кагарлицького району. Організатор групи в минулому відбував покарання за пограбування в складі групи. Фігуранти – виконавці злочину – прибули до України протягом червня-вересня 2019 року.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем тимчасового проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили речі потерпілих та поцуплені кошти.

Всі учасники злочинної групи затримані в порядку ст.208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. За скоєний злочин їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Триває перевірка на причетність угрупування до аналогічних злочинів на території України.