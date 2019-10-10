Суд окупантів арештував кримчанина Приходька



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Приходька затримали 9 жовтня в місті Саки

Приходько не їв з моменту затримання

Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував проукраїнського активіста Олега Приходька на два місяці.

Приходько перебуватиме в СІЗО до 10 грудня, повідомляють Крим.Реалії.

Зазначається, що Приходько не їв з моменту затримання (його затримали увечері 9 жовтня – ред.). При цьому родичам вдалося передати йому їжу, поки суддя Антон Цикуренко пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Суд виніс окрему ухвалу про проведення перевірки щодо факту ненадання Приходьку гарячої їжі.

Як відомо, 9 жовтня в окупованому Криму, у місті Саки, ФСБ затримала проукраїнського активіста Олега Приходька та його дружину Людмилу.

Раніше, у вересні, Приходька та його дружину Людмилу допитували співробітники ФСБ. Вони цікавилися, чи брав участь Приходько у подіях на Майдані у Києві в 2014 році.