Адвокат росіян Рибін: через кілька годин ми побачимо обмін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше ЗМІ повідомляли, що 7 вересня - імовірна дата початку процесу обміну полоненими між Україною та РФ

Рибін не став розкривати формат, за яким буде проходити процедура звільнення

Взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією почнеться в найближчі години.

Відповідну інформацію повідомив «Интерфаксу» адвокат росіян, які перебувають в українських в'язницях, Валентин Рибін.

«Я хочу сказати, що через кілька годин ми побачимо обмін», - сказав він в ніч на суботу.

При цьому Рибін не став розкривати формат, за яким буде проходити процедура звільнення.

Також адвокат підкреслив, що Україна відмовляється видавати росіянина Руслана Гаджиєва, що знаходиться в списках та все ще залишається в СІЗО і не доставлений в пункт обміну.

«Ми зробили все, щоб Україна надала цю людину на обмін, він був у списку, щодо нього були надані всі юридичні процедури. Зараз ми не розуміємо, що відбувається і чому Руслана Гаджієва не було доставлено в пункт обміну», - сказав він.

Рибін не виключив, що Гаджиєва ще можуть встигнути привезти в пункт обміну, «але це тільки в тому випадку, якщо Росія проявить характер».

«У нас в запасі ще кілька годин і, повірте, час тане на очах», - сказав він.

Адвокат повідомив, що пов'язує відмову видавати росіянина з «політичною грою всередині України».

«Я впевнений, що Володимиру Зеленському не надали повний список людей, які підлягають помилуванню», - зазначив захисник.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 7 вересня - імовірна дата початку процесу обміну полоненими між Україною та РФ.

Як повідомлялось, 3 вересня Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним танкіста батальйону «Август» організації «ЛНР», громадянина Росії Руслана Гаджиєва, звинуваченого у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України) і терористичному акті (ч. 3 ст. 258 КК України).

Суд призначив бойовику 15 років в’язниці з конфіскацією майна

Зазначимо, Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира включили до списків на обмін полоненими з української сторони.