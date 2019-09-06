СБУ не доставила одного росіянина зі списку на обмін в пункт збору, - адвокат Рибін



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Адвокат затриманих в Україні росіян і сепаратистів Валентин Рибін

За словами адвоката затриманих в Україні росіян і сепаратистів, мова йде про бойовика Руслана Гаджиєва

Адвокат росіян, що перебувають в Україні, Валентин Рибін заявляє, що українська сторона виконала майже всі свої зобов'язання щодо взаємного звільнення осіб між Україною та РФ.

«Станом на сьогодні, 6 вересня, 16:45 у пункті збору осіб, які беруть участь в обміні, присутні практично всі за списком, узгодженим раніше. Українська сторона, враховуючи той факт, що до пункту збору доставляються особи, щодо яких є указ президента про помилування, виконала практично всі свої зобов'язання, досягнуті на переговорах», - повідомив Рибін у відеозверненні, розміщеному на сторінці у Facebook у п'ятницю.

Водночас він зазначив, що наразі в одному зі слідчих ізоляторів України залишається громадянин Російської Федерації, якого СБУ чомусь не доставила до пункту збору осіб, котрі беруть участь в обміні.

«Я попереджаю учасників обміну з російської сторони, одного з ваших не доставили до пункту збору, зверніть на це увагу, я сподіваюся, що сьогодні цю помилку буде виправлено», - наголосив він.

За словами Рибіна, мова йде про бойовика Руслана Гаджиєва, який зараз пребуває в СІЗО Артемівська.

Як повідомлялось, 3 вересня Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним танкіста батальйону «Август» організації «ЛНР», громадянина Росії Руслана Гаджиєва, звинуваченого у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України) і терористичному акті (ч. 3 ст. 258 КК України).

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Зазначимо, Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими. Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира включили до списків на обмін полоненими з української сторони.



