Адвокат: Савченко у СІЗО схудла на 20 кг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Радіо Свобода Надія Савченко в суді, 14 травня 2018 року

За словами адвоката, організм Савченко «уже дуже виснажений»

Народний депутат України Надія Савченко, яку звинувачують в організації теракту, схудла на 20 кілограмів за час свого голодування у СІЗО.

Про це сказав її адвокат Олександр Шадрін в ефірі «Громадського радіо».

«Її організм уже дуже виснажений. Будь-яке голодування - це серйозне випробування для будь-якої людини. Вона п’є воду, були певні медичні втручання. Я так розумію, що якісь препарати їй доводилося приймати», - зазначив він.

За словами Шадріна, він та рідні Савченко неодноразово просили її припинити голодування, оскільки це може серйозно нашкодити її здоров’ю.

Нещодавно Савченко знову найняла адвокатів, які захищатимуть її у суді.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави.

Савченко оголосила про голодування, а потім погодилася його перервати на три дні, щоб пройти допит на поліграфі. 16 квітня нардеп відновила перерване голодування.