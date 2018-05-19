Савченко знайшла собі нових-старих адвокатів

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Фото: «Радіо Свобода» Надія Савченко

Савченко знову буде захищати Олександр Шадрін, раніше від захисту якого вона відмовилася

Народний депутат Надія Савченко знову найняла адвокатів, які захищатимуть її у суді. Цю інформацію «Громадському радіо» підтвердив один із них — Олександр Шадрін. Інший адвокат у справі — Костянтин Глоба.

Раніше Савченко відмовилася від платних адвокатів, аргументувавши це нестачею грошей. На яких умовах нові адвокати співпрацюватимуть із підзахисною, Шадрін не розголошує.

Державна адвокатка Юлія Ткач, яку надали Савченко після того, як вона відмовилася від платних адвокатів, імовірно, поки не продовжуватиме роботу у справі. Як зазначив Шадрін, Ткач подала апеляційну скаргу, тому має бути присутня на розгляді.

Нагадаємо, 10 травня адвокати Олег Соловей і Дмитро Бугай відмовилися захищати Надію Савченко. Причиною вони назвали «некоректну поведінку» і позицію сестри політика Віри Савченко. Невдовзі Савченко найняла нового адвоката — Олександра Шадріна. Але вже 14 травня вона від нього відмовилася. За її словами, її родина не має грошей, щоб його оплачувати. Тоді ж на прохання Надії Савченко їй призначили адвокатку Юлію Ткач із Центру безоплатної правової допомоги.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави.

Савченко оголосила про голодування, а потім погодилася його перервати на три дні, щоб пройти допит на поліграфі. 16 квітня нардеп відновила перерване голодування.