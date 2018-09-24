Адвокати Луценка готують позов проти ЗМІ, які написали про «віллу генпрокурора» на Сейшелах



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Юристи Юрія Луценка готують позови до суду за поширення брехливої інформації

За словами прес-секретаря генпрокурора, вся сума, отримана як компенсація за моральну шкоду, буде перерахована на військові госпіталі

Адвокати генерального прокурора Юрія Луценка готують позов проти кількох видань, які опублікували інформацію про покупку Луценком вілли на Сейшелах за 5 мільйонів доларів.

Про це повідомила прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Йдеться про видання НВ, «Газета.УА», «Контракти», «Коментарі» та РБК-Styler.

За словами Сарган, ці видання передрукували «відверто замовну статтю з підозрілого сінгапурського сайту», у якій стверджувалося, що Луценко придбав віллу на Сейшелах за 5 мільйонів доларів.

Інформацію щодо покупки вілли прес-секретарка генпрокурора назвала «відвертою брехнею».

«Адвокати Юрія Луценка готують позови до суду за поширення брехливої інформації. І обов’язково буде вимагання компенсації за моральну шкоду. І кожна копійка буде перерахована на військові госпіталі», — вказала Сарган.

Раніше президент України Петро Порошенко подав позов проти британської телерадіокомпанії ВВС за наклеп через новину про те, що він заплатив щонайменше $400 тис. за першу зустріч з президентом США Дональдом Трампом.