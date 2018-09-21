«Пережив суттєвий стрес»: Порошенко подав позов проти BBC за наклеп документ



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Фото: Главком Петро Порошенко

Президент Порошенко «зазнав серйозної репутаційної шкоди, пережив суттєвий стрес та збентеження» через публікацію

Президент України Петро Порошенко подав позов проти британської телерадіокомпанії ВВС за наклеп через новину про те, що він заплатив щонайменше $400 тис. за першу зустріч з президентом США Дональдом Трампом

Суд королівської лави Високого суду Англії та Уельсу надіслав на запит «Радіо Свобода» деталі позову Петра Порошенка проти британського суспільного мовника BBC.

Згідно з документом, позов стосується статті, яку опублікувало BBC від 23 травня 2018 року під назвою «Юристу Трампа «Україна заплатила» за організацію зустрічі в Білому Домі». Статтю прочитали «мільйони читачів в цій країні і за її межами».

В статті журналіст стверджує, що юрист президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Майкл Коен отримав як мінімум $400 тисяч за те, що влаштував зустріч президента Петра Порошенка з Трампом. Автор посилається на свої джерела в Києві, «наближені до причетних до справи».

Ця публікація свого часу спричинила помітну реакцію в українському суспільстві, а сам Коен заперечив наведену в ній інформацію.

Також у позові наведено розшифровку з програми вечірніх новин на каналі BBC One, де кореспондент Пол Вуд повторив ці твердження.

Як стверджує сторона позивача, президент Порошенко «зазнав серйозної репутаційної шкоди, пережив суттєвий стрес та збентеження», крім того, публікація завдала збитків не тільки іміджу президента України, а й його репутації політика та підприємця.

Окремий акцент укладачі позову зробили на тому, що за президентства Порошенка були створені антикорупційні органи, зокрема НАБУ.

Представники президента України вимагають від суду зобов’язати BBC визнати зміст публікації неправдивим, утриматись від подальшого оприлюднення аналогічних матеріалів, компенсувати збитки, завдані наклепом, а також судові видатки.

Інтереси Порошенка представляє британська юридична компанія Atkins Thompson. Позовна заява датується 3 вересня 2018 року.

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