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    Адвокати Вайнштейна попросили суд зняти з нього одне зі звинувачень

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    Адвокати Вайнштейна попросили суд зняти з нього одне зі звинувачень
    Фото: Steven Hirsch

    Адвокат Вайнштейна розповів про 40 виправдовують його листах від передбачуваної жертви

    Юристи продюсера Гарві Вайнштейна попросили суд зняти з їх підзахисного обвинувачення в зґвалтуванні. Про це повідомляє Associated Press.

    За даними агентства, адвокати Вайнштейна заявили, що їх підзахисний перебував з передбачуваною жертвою в інтимному зв'язку з обопільної згоди.

    Як зазначається, на підтвердження своїх слів юристи надали суду листування між Вайнштейном і жінкою.

    При цьому адвокати Вайнштейна підкреслили, що згідно з листуванням, відносини між їхнім клієнтом і жінкою тривали після передбачуваного згвалтування.

    Раніше адвокат Вайнштейна розповів про 40 виправдовують його листах від передбачуваної жертви.

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