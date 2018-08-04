Адвокати Вайнштейна попросили суд зняти з нього одне зі звинувачень



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Фото: Steven Hirsch

Адвокат Вайнштейна розповів про 40 виправдовують його листах від передбачуваної жертви

Юристи продюсера Гарві Вайнштейна попросили суд зняти з їх підзахисного обвинувачення в зґвалтуванні. Про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, адвокати Вайнштейна заявили, що їх підзахисний перебував з передбачуваною жертвою в інтимному зв'язку з обопільної згоди.

Як зазначається, на підтвердження своїх слів юристи надали суду листування між Вайнштейном і жінкою.

При цьому адвокати Вайнштейна підкреслили, що згідно з листуванням, відносини між їхнім клієнтом і жінкою тривали після передбачуваного згвалтування.

Раніше адвокат Вайнштейна розповів про 40 виправдовують його листах від передбачуваної жертви.