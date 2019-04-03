Аеропорт Данії почав писати на табло Kyiv



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Оскільки ми є міжнародним аеропортом, наша загальна політика полягає у використанні англомовних версій назв міст», - заявило керівництво аеропорту Біллунн

Керівництво аеропорту Біллунн повідомило послу, що помилка із написанням назви столиці України вже виправлена

Аеропорт Данії Біллунн змінив написання назви Києва з Kiev на Kyiv.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Данії, яка опублікувала лист аеропорту, адресований на ім'я посла України в Данії Михайла Видойника.

«Оскільки ми є міжнародним аеропортом, наша загальна політика полягає у використанні англомовних версій назв міст. На табло рейсів ми, наприклад, пишемо Copenhagen замість København. Це була проста помилка, що ми не використали англійське Kyiv, коли вперше вписували новий рейс до вашої столиці. Зараз це виправлено», - йдеться у листі керівництва аеропорту Біллунн.

Нагадаємо, 2 березня Wizz Air запустив перельоти по двох напрямах з Києва - до Риги і Біллунна.

Як відомо, Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine проводить онлайн кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).