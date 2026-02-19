Головна Новини
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Український тризуб уособлює зв’язок поколінь, прагнення українського народу до власної державності, соборності та незалежності
фото з відкритих джерел

Тризуб має тисячолітню історію. У давні часи це був знак князівського роду Рюриковичів – правителів Русі

19 лютого 2026 року Україна відзначає День державного герба. Свято було запроваджене у 2018 році. Дату обрали не випадково, адже саме 19 лютого 1992 року український тризуб затвердили як Малий герб України та складову частину Великого герба.

«Главком» підготував історію заснування цього дня та добірку привітань у прозі, віршах та яскравих листівок.

Зміст

Історія заснування Дня державного герба

19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як Малий герб України, визначивши його ключовим елементом майбутнього Великого державного герба. Цим символом став золотий тризуб на синьому щиті – знак, що у ХХ столітті уособлював національну боротьбу українців за незалежність.

У 1992 році Рада затвердила тризуб як Малий герб України
У 1992 році Рада затвердила тризуб як Малий герб України
фото з відкритих джерел

Наразі Великий Державний Герб України досі не затверджено. Протягом років проводилося кілька конкурсів на розробку Великого герба, але жоден із запропонованих варіантів не був ухвалений Радою. Остання спроба затвердити проєкт Великого герба відбулася у 2020-2021 роках.

Головним елементом Великого герба є тризуб (знак Княжої держави Володимира Великого) золотого кольору на синьому п'ятисторонньому щиті
Головним елементом Великого герба є тризуб (знак Княжої держави Володимира Великого) золотого кольору на синьому п'ятисторонньому щиті
фото з відкритих джерел

Історія тризуба налічує тисячоліття. У давнину він був знаком князівського роду Рюриковичів – правителів Русі. Вибір цього символу як державного був невипадковим, адже тризуб здавна використовувався як оберіг. Археологи знаходять його зображення на пам’ятках культури, датованих ще першим століттям нашої ери. Існує понад тридцять теорій щодо його походження та значення: від сокола і якоря до символу триєдності світу.

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
фото: Український інститут національної пам'яті

Герб – це не лише державний символ, а й святиня, що уособлює прагнення народу до свободи та незалежності. Він є живим зв’язком між минулим, сучасністю та майбутнім української нації.

Цікаві факти про тризуб

Український інститут національної пам'яті опублікував цікаву інформацію про тризуб, яку варто пам'ятати:

  • Тризуб має тисячолітню історію. У давні часи це був знак князівського роду Рюриковичів – правителів Русі.
  • У часи Української Народної Республіки Тризуб затверджено державним гербом України, що підкреслює спадкоємність із попередніми періодами української історії.
  • У ХХ столітті Тризуб став символом боротьби українців за незалежність. Радянська тоталітарна система затаврувала його як «націоналістичний знак». Використання Тризубу в СРСР заборонялося, «винуватців» жорстко карали.
  • Відновивши незалежність у 1991 році та обравши Тризуб державним гербом, Україна продемонструвала наслідування традицій Української Народної Республіки.
  • Російська агресія в Криму і на сході України розпочалася із знищення Тризуба як маркера української ідентичності.
  • Тризуб об’єднує українських патріотів, які сьогодні захищають наш суверенітет і територіальну цілісність України.
  • Для українців у всьому світі Тризуб символізує зв’язок із Батьківщиною.

Привітання з Днем державного герба у прозі

З Днем Державного герба України! Тризуб був і залишається символом прагнень нашого народу до волі, незалежності та процвітання, символізуючи для українців в усьому світі нерозривний зв’язок із Батьківщиною. Вітаю! Будьмо гідними нашої історії і тих завдань, які стоять перед Українською Державою сьогодні!

***

Вітаю вас з Днем державного герба України! На шевронах українських бійців, які захищають сьогодні нашу державу від російської агресії, знову, як і століття тому, зображено тризуб. Вже багато століть наш герб єднає українців та надає нам сил. Це символ держави, що пройшов довгий і водночас трагічний шлях, з яким український народ утверджував віковічну мрію про державність, соборність і незалежність.

***

З Днем Державного герба України! Це символ, який презентує нашу країну як суверенну незалежну державу, офіційна емблема, зображувана на офіційних документах, печатках, грошових знаках держави.

***

Вітаю вас із цим визначним днем! Будьмо гідними нашої історії і тих завдань, які стоять перед Українською Державою сьогодні! Для сучасного покоління українців Тризуб – це символ з великим змістом. Не даремно вважається, що у ньому зашифроване слово «Воля». І нехай цей прапор і надалі гордо майорить поміж прапорів європейських держав як символ країни, що обрала демократичний шлях розвитку!

***

Вітаємо всіх патріотів України з Днем державного герба України – одного із символів нашої держави, її величі і її оберега. Зі святом!

***

Вітаємо з Днем Державного герба України! Герб є одним з головних символів нашої країни, він відображає героїчне минуле та її багату культурну спадщину, уособлює єдність українців та прагнення жити в злагоді. Нехай це свято згуртує всіх нас, зміцнить високе почуття особистої відповідальності кожного жителя за сьогодення і майбутнє української землі. Бажаю всім вам міцного здоров'я, добра, процвітання, миру та сімейного добробуту!

Привітання до Дня державного герба у віршах

Тризуб, немов сім’я єдина,
Де тато, мама і дитина
Живуть у мирі і любові
В Україні вольній, новій.

***

Тризуб сяє золотий,
Символ слави і держави,
Він у серці назавжди
Наш народ єднає вправно.

***

Наш герб – тризуб,
Це воля, слава й сила;
Наш герб – тризуб.
Недоля нас косила,
Та ми зросли, ми є,
Ми завжди будем,
Добро і пісню несемо
Ми людям.

***

З цим знаменним світлим днем
Вас вітаємо щиро нині,
Хай герб сяє над усім,
Гордість наша в Україні!

Привітання з Днем державного герба у яскравих листівках

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 8
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 9

Нагадаємо, у селі Велика Олександрівка, що на Київщині, у вересні 2024 року було встановлено новий рекорд. Аграрії висіяли на полі соняшника велетенський тризуб площею 38104 м².

