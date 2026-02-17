Головна Новини
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 17 лютого 2026 року

Росіяни атакували Дніпро та Одесу, у США сталася стрілянина під час шкільного хокейного матчу, Трамп прокоментував майбутні переговори у Женеві, дрони уразили НПЗ у Краснодарському краї.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 17 лютого:

Окупанти вдарили ракетами по Дніпру

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч фото 1
фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 17 лютого російські окупаційні війська атакували Дніпро. За повідомленням ОВА, в одному з районів сталася пожежа, пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі. Попередньо, обійшлося без постраждалих. 

Російські безпілотники атакували Одесу

Внаслідок атаки на Одесу пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.

В одному з районів міста сталася пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, в іншому – зазнали пошкоджень магазин і станція техобслуговування. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу.

У США сталася стрілянина під час шкільного хокейного матчу

Під час юнацького хокейного матчу сталася стрілянина, унаслідок якої загинули троє людей, включно з підозрюваним. Ще троє постраждалих перебувають у лікарні у критичному стані. 

За попередніми даними, йдеться про цілеспрямований напад, який міг бути пов’язаний із сімейним конфліктом. Деталі щодо особи стрільця та віку загиблих поки не розголошуються, однак відомо, що серед жертв, імовірно, є дорослі.

Трамп прокоментував майбутні переговори у Женеві

Трамп назвав тристоронні переговори у Швейцарії «важливими» та заявив, що США хочуть, аби Україна сіла за стіл переговорів якнайшвидше, не пояснивши, що він мав на увазі.

«Україні краще якнайшвидше сісти за стіл переговорів. Ось і все, що я вам скажу. Ми хочемо, щоб вони це зробили», – сказав Дональд Трамп.

Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї

Цієї ночі у Краснодарському краї РФ пролунала серія вибухів Місцеві жителі повідомляли про спалахи в небі та численні гучні вибухи. Під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод, де спалахнула масштабна пожежа.

Інші важливі новини: 

  1. Теракт у Сіднеї під час Хануки: підозрюваний вперше постав перед судом
  2. Німеччина майже вичерпала запаси ракет ППО для України
  3. Делегація РФ вирушила до Женеви
  4. Аналітики зафіксували найбільші здобутки ЗСУ з 2023 року
