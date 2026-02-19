Головна Новини
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
За словами Зеленського, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі
фото: Рустем Умєров

Президент казав, що наступну зустріч було б правильно провести в лютому

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. Про це глава держави сказав в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, пише «Главком».

За словами Зеленського, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

«Думаю, хороший момент у тому, що зустріч відбулася у Швейцарії. Це дуже важливо. Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут», –  зазначив президент.

Він наголосив, що агресія Росії спрямована не лише проти України, а й проти європейської безпеки загалом.

«Це агресія проти нас і проти Європи. Тому я вважаю, що мирні переговори повинні проходити в Європі», – підкреслив Зеленський.

Президент також підтвердив, що має інформацію щодо місця проведення наступного раунду.

«Я хочу підкреслити, що наступна зустріч також буде в Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні», – додав він.

Президент додав, що українські делегати нададуть детальну інформацію про перебіг переговорів вже по поверненню в Україну.

У вечірьому звернення до українського народу президент казав, що наступну зустріч було б правильно провести в лютому.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський переговори Швейцарія

