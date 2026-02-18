Головна Новини
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Захід та південний захід Франції продовжують потерпати від катастрофічних паводків
фото з відкритих джерел

Нові райони на заході Франції потерпають від підтоплень після інтенсивних злив, одна людина вважається зниклою безвісти

Захід та південний захід Франції продовжують потерпати від катастрофічних паводків. Після руйнівного шторму «Нільс», який накрив країну минулого тижня, на зміну прийшов новий циклон – шторм «Педро», що приніс нові зливи. Від підтоплень потерпають нові райони на заході Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV.

Французька метеослужба оголосила найвищий рівень тривоги для чотирьох департаментів: Жиронда, Лот-і-Гаронна, Мен-і-Луара та Приморська Шаранта. Франція перебуває в стані помаранчевого або червоного рівня небезпеки вже 30 днів поспіль. Це абсолютний рекорд: одночасно загроза розливу зафіксована на 154 річках у 81 департаменті.

У місті Анже зафіксовано найвищий рівень води за останні 25 років. Влада була змушена навмисно затопити окремі дороги вздовж річки Мен, щоб знизити тиск на інші райони міста. Поблизу Анже 900 мешканців Пон-де-Се отримали наказ про термінову евакуацію.

Через негоду без світла залишалися сотні тисяч домогосподарств. Фермери повідомляють про масову загибель садів, дерева гинуть через тривале перебування кореневої системи у воді.

Зауважимо, від останніх штормів сильно постраждали також Іспанія та Португалія, там виділяють мільярди євро допомоги для постраждалих регіонів. 

Нагадаємо, Португалія через повінь оголосила термінову евакуацію людей. Сильні зливи, що тижнями тероризують Португалію, призвели до критичної ситуації в центрі та на півночі країни.  Заливало так, що стався прорив дамби на річці Мондегу. Потік води підмив опору мосту поблизу Коїмбри, що спричинило просідання полотна. Поліція встигла перекрити рух заздалегідь, тому обійшлося без жертв на дорозі.

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
