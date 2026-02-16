Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці

Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КСІР) розпочав військові навчання у стратегічно важливій Ормузькій протоці

Іран оголосив про початок масштабних військово-морських маневрів у Ормузькій протоці – найважливішій у світі водній артерії для транзиту енергоносіїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Повідомляється, що ці навчання відбуваються на тлі зростання напруженості у відносинах зі США. Ормузька протока вважається найважливішими у світі воротами для транспортування нафти. І мета цих навчань – перевірка готовності оперативних сил до можливих загроз.

Також зазначається, що маневри відбуваються на тлі значного зростання напруженості у відносинах із США. Зокрема, ситуація загострилася через іранську ядерну програму та відповідь Тегерана на антиурядові протести минулого місяця. Крім того, минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про плани направити другий авіаносець на Близький Схід, продовжуючи загрожувати ударами по Ірану.

Водночас у вівторок у Женеві за посередництва Оману має відбутися новий раунд ядерних переговорів.

Зауважимо, Ормузька протока – ключовий водний шлях між Оманом та Іраном, який з'єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем.

Нагадаємо, США готуються до тривалої військової операції проти Ірану. У разі ескалації мішенями можуть стати не лише ядерні об’єкти Ірану, а й інші державні та безпекові структури. Водночас у США визнають, що Іран, імовірно, відповість на удари, що може спричинити новий виток ескалації та ризик ширшого регіонального конфлікту на Близькому Сході.