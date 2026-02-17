Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Прикордонники припускають, що пакунок міг прилетіти з Білорусі, митники відкрили провадження
На Чудському озері в Естонії місцевий рибалка виявив повітряну кулю з картонними коробками сигарет із білоруськими акцизними марками. Інцидент стався поблизу кордону з Росією, правоохоронці з’ясовують обставини доставки контрабанди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського мовника ERR.
Повітряну кулю з вантажем виявили на льоду приблизно за три кілометри від лінії розмежування акваторії озера. Під час огляду пакунку правоохоронці знайшли коробки з 30 тисячами сигарет із білоруськими акцизними марками. Податкова та митна служба Естонії розпочала провадження, щоб встановити походження вантажу та можливих організаторів контрабанди.
Начальник слідчого відділу Податкової та митної служби Райн Куус зазначив, що подібні випадки вже траплялися раніше. «Повітряні кулі з контрабандою вже прибували до Естонії раніше, але в попередніх випадках вони випадково приземлялися тут через погодні умови, а Естонія не була їхньою країною призначення. Наразі ми аналізуємо всі обставини, щоб визначити, чи цього разу була навмисна спроба доставити контрабанду до Естонії», – сказав він.
Правоохоронці перевіряють можливі маршрути запуску кулі та причетність організованих груп до використання повітряних куль для перевезення товарів через кордон.
Раніше польські військові повідомляли про появу в повітряному просторі країни об’єктів, схожих на метеозонди, які прилітали з території Білорусі. За даними Оперативного командування ЗС Польщі, такі інциденти фіксували кілька ночей поспіль, однак вони не становили загрози для населення чи безпеки польотів. У Варшаві наголошували, що військові та служби безпеки оперативно реагують на подібні випадки та перевіряють їх можливий зв’язок із гібридними провокаціями.
