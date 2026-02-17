Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)

Прикордонники припускають, що пакунок міг прилетіти з Білорусі, митники відкрили провадження

На Чудському озері в Естонії місцевий рибалка виявив повітряну кулю з картонними коробками сигарет із білоруськими акцизними марками. Інцидент стався поблизу кордону з Росією, правоохоронці з’ясовують обставини доставки контрабанди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського мовника ERR.

Повітряну кулю з вантажем виявили на льоду приблизно за три кілометри від лінії розмежування акваторії озера. Під час огляду пакунку правоохоронці знайшли коробки з 30 тисячами сигарет із білоруськими акцизними марками. Податкова та митна служба Естонії розпочала провадження, щоб встановити походження вантажу та можливих організаторів контрабанди.

фото: ERR

Начальник слідчого відділу Податкової та митної служби Райн Куус зазначив, що подібні випадки вже траплялися раніше. «Повітряні кулі з контрабандою вже прибували до Естонії раніше, але в попередніх випадках вони випадково приземлялися тут через погодні умови, а Естонія не була їхньою країною призначення. Наразі ми аналізуємо всі обставини, щоб визначити, чи цього разу була навмисна спроба доставити контрабанду до Естонії», – сказав він.

Правоохоронці перевіряють можливі маршрути запуску кулі та причетність організованих груп до використання повітряних куль для перевезення товарів через кордон.

Раніше польські військові повідомляли про появу в повітряному просторі країни об’єктів, схожих на метеозонди, які прилітали з території Білорусі. За даними Оперативного командування ЗС Польщі, такі інциденти фіксували кілька ночей поспіль, однак вони не становили загрози для населення чи безпеки польотів. У Варшаві наголошували, що військові та служби безпеки оперативно реагують на подібні випадки та перевіряють їх можливий зв’язок із гібридними провокаціями.