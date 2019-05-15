Аеропорт Гельсінкі почав правильно писати назву Києва



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Фото: twitter.com/kvasillya

На табло в аеропорту Гельсінкі відтепер пишуть Kyiv, а не Kiev

Міжнародний аеропорт Гельсінкі почав використовувати коректну назву Києва латиницею.

Про це у Twitter повідомив радник в українському посольстві у Фінляндії Ілля Квас.

«Радий повідомити, що аеропорт Гельсінкі перейшов на правильне використання назви столиці України», - написав Квас.

Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

«Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.

Після цього аеропорти у цілому світі почали змінювати написання назви Києва з Kiev на Kyiv.

Зокрема, правильну назву Києва почали застосовувати аеропорти Будапешта і Таллінна, стамбульський аеропорт імені Ататюрка, міжнародний аеропорт «Бен-Гуріон» у місті Тель-Авів, канадський аеропорт Toronto Pearson International Airport, аеропорт столиці Лівану, аеропорт в Брюсселі, два міжнародних аеропорти Казахстану та аеропорт італійського міста Бергамо.