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    Аеропорт Гельсінкі почав правильно писати назву Києва

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    Аеропорт Гельсінкі почав правильно писати назву Києва
    Фото: twitter.com/kvasillya

    На табло в аеропорту Гельсінкі відтепер пишуть Kyiv, а не Kiev

    Міжнародний аеропорт Гельсінкі почав використовувати коректну назву Києва латиницею.

    Про це у Twitter повідомив радник в українському посольстві у Фінляндії Ілля Квас.

    «Радий повідомити, що аеропорт Гельсінкі перейшов на правильне використання назви столиці України», - написав Квас.

    Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

    «Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.

    Після цього аеропорти у цілому світі почали змінювати написання назви Києва з Kiev на Kyiv.

    Зокрема, правильну назву Києва почали застосовувати аеропорти Будапешта і Таллінна, стамбульський аеропорт імені Ататюрка, міжнародний аеропорт «Бен-Гуріон» у місті Тель-Авів, канадський аеропорт Toronto Pearson International Airport, аеропорт столиці Лівану, аеропорт в Брюсселі, два міжнародних аеропорти Казахстану та аеропорт італійського міста Бергамо.

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