Агентство Fitch підвищило рейтинг Білорусі

Сприятливі зміни викликані уповільненням інфляції

Рейтингове агентство Fitch підвищило суверенний рейтинг Білорусі з B- до B і дало «стабільний» прогноз розвитку економіки країни. Про це йдеться в прес-релізі агентства, поширеному в суботу, 27 січня. Сприятливі зміни викликані уповільненням інфляції до 4,6 відсотка і підвищенням золотовалютних резервів з 4,9 до 7,3 мільярда доларів.



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Сприятливі зміни викликані уповільненням інфляції

Рейтингове агентство Fitch підвищило суверенний рейтинг Білорусі з B- до B і дало «стабільний» прогноз розвитку економіки країни. Про це йдеться в прес-релізі агентства, поширеному в суботу, 27 січня. Сприятливі зміни викликані уповільненням інфляції до 4,6 відсотка і підвищенням золотовалютних резервів з 4,9 до 7,3 мільярда доларів.

Крім того, агентство оцінило поліпшення координації між грошово-кредитною і податково-бюджетною політикою в країні, розумну політику в області заробітної плати і гнучкість обмінного курсу білоруського рубля.

Нагадаємо, у листопаді міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's (S&P) підтвердило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній і національній валютах на рівні B-.

Президент Петро Порошенко висловив переконання, що скоро Україна посяде місце у першій 50-ці рейтингу Doing Business.

Джерело: Deutsche Welle