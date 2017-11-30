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    Агентство Fitch підвищило рейтинг Білорусі

    Сприятливі зміни викликані уповільненням інфляції
    Рейтингове агентство Fitch підвищило суверенний рейтинг Білорусі з B- до B і дало «стабільний» прогноз розвитку економіки країни. Про це йдеться в прес-релізі агентства, поширеному в суботу, 27 січня. Сприятливі зміни викликані уповільненням інфляції до 4,6 відсотка і підвищенням золотовалютних резервів з 4,9 до 7,3 мільярда доларів.
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    Сприятливі зміни викликані уповільненням інфляції

    Рейтингове агентство Fitch підвищило суверенний рейтинг Білорусі з B- до B і дало «стабільний» прогноз розвитку економіки країни. Про це йдеться в прес-релізі агентства, поширеному в суботу, 27 січня. Сприятливі зміни викликані уповільненням інфляції до 4,6 відсотка і підвищенням золотовалютних резервів з 4,9 до 7,3 мільярда доларів.

    Крім того, агентство оцінило поліпшення координації між грошово-кредитною і податково-бюджетною політикою в країні, розумну політику в області заробітної плати і гнучкість обмінного курсу білоруського рубля.

    Нагадаємо, у листопаді міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's (S&P) підтвердило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній і національній валютах на рівні B-.

    Президент Петро Порошенко висловив переконання, що скоро Україна посяде місце у першій 50-ці рейтингу Doing Business.

    Джерело: Deutsche Welle

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