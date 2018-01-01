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    Економіка та фінанси

    Порошенко: Україна скоро буде у топ-50 рейтингу Doing Business

    Президент припустив, що цьогоріч зменшиться дефіцит державного бюджету
    Президент Петро Порошенко висловив переконання, що скоро Україна посяде місце у першій 50-ці рейтингу Doing Business. Про це він сказав під час свого виступу в Українському домі в Давосі 25 січня. «Так, ми маємо наше місце у рейтингу Doing Business, і я впевнений, що за короткий час ми будемо у першій 50-ці. І це абсолютно реально.
    • Сьогодні, 21:44
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    Президент припустив, що цьогоріч зменшиться дефіцит державного бюджету

    Президент Петро Порошенко висловив переконання, що скоро Україна посяде місце у першій 50-ці рейтингу Doing Business.

    Про це він сказав під час свого виступу в Українському домі в Давосі 25 січня.

    «Так, ми маємо наше місце у рейтингу Doing Business, і я впевнений, що за короткий час ми будемо у першій 50-ці. І це абсолютно реально. Наша команда працює разом, ми тяжко працюємо і ми робимо багато речей, які відбуваються. Я пишаюсь, знову ж таки, ми провели важливу реформу у пенсійному секторі. Це важливо для нашої фінансової системи, ми знаємо, що це буде набагато стабільніше», - сказав голова держави.

    Він припустив, що цьогоріч зменшиться дефіцит державного бюджету.

    «Чи могли б ви уявити, три роки тому у нас було 15% бюджетного дефіциту. Зараз – менше ніж 3%. Може, цього року буде менше ніж 2%», - додав Порошенко.

    Нагадаємо, восени минулого року повідомлялося, що Україна посіла 76-те місце з 190 в рейтингу Doing Business-2018, який щорічно складає Світовий банк.

    Як повідомлялося, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.

    Крім того, Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

    Президент України у четвер зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

    Також глава Світового банку пообіцяв Порошенку підтримку і нагадав про Антикорупційний суд

    Джерело: 112 Україна

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