Порошенко: Україна скоро буде у топ-50 рейтингу Doing Business
- Сьогодні, 21:44
-
Розсилка
Президент припустив, що цьогоріч зменшиться дефіцит державного бюджету
Президент Петро Порошенко висловив переконання, що скоро Україна посяде місце у першій 50-ці рейтингу Doing Business.
Про це він сказав під час свого виступу в Українському домі в Давосі 25 січня.
«Так, ми маємо наше місце у рейтингу Doing Business, і я впевнений, що за короткий час ми будемо у першій 50-ці. І це абсолютно реально. Наша команда працює разом, ми тяжко працюємо і ми робимо багато речей, які відбуваються. Я пишаюсь, знову ж таки, ми провели важливу реформу у пенсійному секторі. Це важливо для нашої фінансової системи, ми знаємо, що це буде набагато стабільніше», - сказав голова держави.
Він припустив, що цьогоріч зменшиться дефіцит державного бюджету.
«Чи могли б ви уявити, три роки тому у нас було 15% бюджетного дефіциту. Зараз – менше ніж 3%. Може, цього року буде менше ніж 2%», - додав Порошенко.
Нагадаємо, восени минулого року повідомлялося, що Україна посіла 76-те місце з 190 в рейтингу Doing Business-2018, який щорічно складає Світовий банк.
Як повідомлялося, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.
Крім того, Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.
Президент України у четвер зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Також глава Світового банку пообіцяв Порошенку підтримку і нагадав про Антикорупційний суд
Джерело: 112 Україна