Геннадій Бобов під час зустрічі з селянами

Агромагнат вимагав, аби Антикорупційний суд скасував вирок, згідно з яким його визнали винним у декларуванні недостовірної інформації і оштрафували

Вищий антикорупційний суд скасував свій вирок від 26 лютого 2020 року у справі з визнанням винним народного депутата VIII скликання і комерційного директора ТОВ «Панда» Геннадія Бобова за ст. 366-1 КК України («Декларування недостовірної інформації»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 25 листопада.

За даними досудового розслідування, екснардеп подав завідомо недостовірні відомості в електронних деклараціях за 2015-2019 роки. Зокрема, Бобов не вніс інформацію про фінансові зобов`язання за договорами позики від двох осіб на загальну суму 67 млн грн; інформацію про те, що він є кінцевим бенефіціарним власником приватного підприємства «Корсунь-Шевченківський оздоровчий центр «Рось» з часткою у статутному капіталі - 98,2% через товариство з обмеженою відповідальністю «Панда».

Крім цього, колишній політик приховав низку нерухомості дружини: частку земельної ділянки та триповерхову квартиру і два балкони площею 198,2 кв. м. вартістю 2 млн 326 тис. швейцарських франків.

18 лютого 2020 року Геннадій Бобов підписав угоду про визнання винуватості за статтею «Декларування недостовірної інформації» і погодився на покарання у вигляді штрафу 51 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування на один рік.

Натомість після рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року, який декриміналізував ст. 366-1 КК України, за якою було засудженого екснардепа Бобова, адвокат Ігор Степанов звернувся до Антикорупційного суду із заявою скасувати цей вирок. Також він просив суд повернути його клієнту 51 тис. грн сплаченого штрафу.

Однак Вищий антикорупційний суд, скасовуючи вирок, наголосив: на сьогодні відсутній закон, який би скасовував або пом`якшував кримінальну відповідальність за ст. 366-1 КК України.

«Отже, в силу необхідності дотримання принципу правової визначеності штраф у розмірі 51 тис. грн. поверненню Геннадію Бобову не підлягає», - наголосив суд.

Також суд додав, що підстава для закриття кримінального провадження на основі визнання норми матеріального кримінального права неконституційною не належить до реабілітуючих, а є радше «нейтральною».

Нагадаємо, що Геннадій Бобов потрапив до парламенту VIII скликання як великий землевласник. За даними відкритих джерел, ТОВ «Панда», яке належить його сім’ї, орендує на Черкащині у власників паїв близько 45 тис. га землі.

Також Бобов є Героєм України.

В останній е-декларації за 2019 рік Геннадій Бобов зазначив, що готівкою тримає у банках 31,4 млн грн і $2,5 млн.