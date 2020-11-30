Суд зобов’язав столичний завод сплатити понад 700 тис. грн за засмічення довкілля

Територія заводу у Дарницькому районі Києва засмічена відходами

Органи прокуратури Києва в судовому порядку стягнуто з комерційної структури збитки, завдані порушенням вимог природоохоронного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, у лютому 2020 року Державною екологічною інспекцією Столичного округу проведено перевірку та виявлено засмічення земельної ділянки змішаними та будівельними відходами на території заводу у Дарницькому районі Києва.

Вказаними діями державі спричинено збитки в сумі понад 700 тис. грн, які заводом у добровільному порядку не сплачено.

У зв’язку з цим органами прокуратури Києва було подано позовну заяву до господарського суду Києва в інтересах держави про примусове стягнення збитків, завданих довкіллю.

Господарський суд Києва погодився із доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.

До слова, раніше Державна екологічна інспекція провела перевірку Дарницької теплоелектроцентралі в Києві та виявила порушення природоохоронного законодавства. За результатами перевірки було складено 7 адміністративних протоколів на відповідальних посадових осіб, штраф вже сплачений. Попередня сума збитків для довкілля – 800 тисяч - 1 мільйон гривень.

Також раніше було названо місця Києва, які краще ніколи не відвідувати, оскільки вони небезпечні, як для екології, так і для життя.