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    Акаунт Луценка у Twitter виявився фейковим

    Автори фейкового акаунту «полінувалися навіть свіже фото підібрати», - зазначила речниця Луценка
    Генеральний прокурор України Юрій Луценко не веде акаунт у Twitter. Про це заявила прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook. «Фейк... Офіційно заявляю: в Юрія Луценка немає акаунта в  Twitter. І все, що вам може потрапити в морі інтернету, - банальна брехня», - написала Сарган. Вона
    • Сьогодні, 08:47
    • Розсилка
    Юрій Луценко
    Юрій Луценко

    Автори фейкового акаунту «полінувалися навіть свіже фото підібрати», - зазначила речниця Луценка

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко не веде акаунт у Twitter.

    Про це заявила прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

    «Фейк... Офіційно заявляю: в Юрія Луценка немає акаунта в  Twitter. І все, що вам може потрапити в морі інтернету, - банальна брехня», - написала Сарган.

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    Вона також зазначила, що автори фейкового «облікового запису» «полінувалися навіть свіже фото підібрати».

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