Акаунт Луценка у Twitter виявився фейковим
- Сьогодні, 08:47
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Юрій Луценко
Автори фейкового акаунту «полінувалися навіть свіже фото підібрати», - зазначила речниця Луценка
Генеральний прокурор України Юрій Луценко не веде акаунт у Twitter.
Про це заявила прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.
«Фейк... Офіційно заявляю: в Юрія Луценка немає акаунта в Twitter. І все, що вам може потрапити в морі інтернету, - банальна брехня», - написала Сарган.
Вона також зазначила, що автори фейкового «облікового запису» «полінувалися навіть свіже фото підібрати».