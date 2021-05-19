Скандальний Аксьонов під вигуки «ганьба» склав присягу (відео)

Є документальні свідчення того, що Аксьонов відвідував Крим після окупації РФ і подав заявку на отримання громадянства РФ

Андрій Аксьонов склав присягу народного депутата України під час засідання парламенту 19 травня. Він зробив це з місця, адже трибуну парламенту заблокували народні депутати.

Аксьонов виголосив текст промови під крики парламентаріїв «Ганьба». Водночас на початку засідання перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук заявив про те, що немає юридичних підстав для того, аби Аксьонов не складав присягу.

«Це дійсно контрверсійне питання, що зараз відбулося прийняття присяги народного депутата Аксьонова. Я прошу врахувати це як публічний запит до голови СБУ про те, чи справді володіє пан Аксьонов паспортом іншої країни», – додала віцеспікерка Олена Кондратюк.

Нагадаємо, Аксьонов від партії «Порядок» переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50. Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%.

У 2010 році він став головою селищної ради Новодонецького від Партії регіонів. Уже у 2014 році, під час початку збройної агресії РФ на Донбасі Аксьонова звинуватили в підтримці так званого референдуму про створення «ДНР». Будучи головою селища Новодонецьке, він не перешкоджав роботі «намету для збору підписів» на підтримку відділення Донецької області від України.

У 2015 році Аксьонова обрали мером Добропілля: цього разу він балотувався як самовисуванець.

У 2017 році в мережі з’явилися документальні свідчення того, що Аксьонов відвідував Крим після окупації РФ і навіть подав заявку на отримання російського громадянства. У реєстрі російських платників податків розміщена фотокопія російського паспорта Аксьонова.

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