Антон Яценко, який погрожував розправою вчителям, увійшов до фракції «Батьківщини»

Нардеп був відомий через корупційну схему у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості

Народний депутат Антон Яценко увійшов до складу фракції «Батьківщина». Про це на засіданні ВР 18 травня повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту ВР повідомляю про входження народного депутата Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії «ВО «Батьківщина», – зазначив Стефанчук.

Яценко – є нардепом 4 скликань Верховної Ради. У 2007 році він пройшов до парламенту за списками «Батьківщини». З 2012 року обирався по виборчому округу №200 на Черкащині: у 2012 році – від Партії регіонів, у 2014 та 2019 роках – як самовисуванець.

Цей нардеп був відомий через корупційну схему у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості, яка була відома як «майданчики Яценка», пише «Українська правда».

Схема з’явилася після ухвалення бюджету на 2018 рік. Тоді всіх продавців або покупців нерухомості зобов'язали звіряти ціни на нерухомість з електронною базою Фонду державного майна, щоб унеможливити заниження оціночної вартості об'єктів.

Пізніше з’явилися перші компанії-посередники, які забезпечували доступ до електронної бази Фонду держмайна бази. Їх назвали «авторизованими електронними майданчиками». Всі ці посередники, ймовірно, мали одного бенефіціара і були пов’язані з депутатом Антоном Яценком.

Нагадаємо, в Умані вчителі влаштували мітинг щодо реалізації освітньої реформи в місті. Народний депутат України (обрали по округу № 200 Черкаської області) Антон Яценко пригрозив освітянам-протестувальникам звільненням.