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    Активісти прийшли до МВС через затримання добровольців АТО

    Присутні у гучномовець вигукували: «Ми вимагаємо свободу добровольцям»
    Біля будівлі МВС у Києві зібралися близько 20 представників організації «Добровольчий рух ОУН» із плакатами та прапорами із надписами «Звільніть добровольців», «Добровольці Бек, Гап, Хамер викрадені мусорами». Присутні у гучномовець вигукували: «Ми вимагаємо свободу добровольцям».
    • Вчора, 21:15
    • Розсилка

    Присутні у гучномовець вигукували: «Ми вимагаємо свободу добровольцям»

    Біля будівлі МВС у Києві зібралися близько 20 представників організації «Добровольчий рух ОУН» із плакатами та прапорами із надписами «Звільніть добровольців», «Добровольці Бек, Гап, Хамер викрадені мусорами».

    Присутні у гучномовець вигукували: «Ми вимагаємо свободу добровольцям».

    Учасники називають це акцією на захист представників організації «Добровольчий рух ОУН» Леоніда Литвиненка та Анатолія Виногродського, яких, за їхніми словами, було «викрадено».

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    Активісти прийшли до МВС через затримання добровольців АТО
    Активісти прийшли до МВС через затримання добровольців АТО
    Фото: Сергій Дунда/Громадське


    Нагадаємо, у Києві та на Житомирщині поліція затримала екс-добровольців, підозрюваних у розбійному нападі.

    Як уточнила прес-служба Національної поліції, затримання відбулося на виконання ухвали суду. За даними правоохоронців, 27 липня затримані разом з іншими особами прибули на територію підприємства, побили охоронця з використанням кастетів та телескопічних палиць та, ймовірно, відібрали у нього майно.

    Раніше сьогодні волонтер Назар Приходько заявив про викрадення в Києві екс-керівника батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського. За його словами, це сталося близько 13 години на Оболонському проспекті.

    Джерело: Громадське

    МВС Київ добровольці активісти
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