Активісти прийшли до МВС через затримання добровольців АТО

Присутні у гучномовець вигукували: «Ми вимагаємо свободу добровольцям»

Біля будівлі МВС у Києві зібралися близько 20 представників організації «Добровольчий рух ОУН» із плакатами та прапорами із надписами «Звільніть добровольців», «Добровольці Бек, Гап, Хамер викрадені мусорами». Присутні у гучномовець вигукували: «Ми вимагаємо свободу добровольцям».



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Присутні у гучномовець вигукували: «Ми вимагаємо свободу добровольцям»

Біля будівлі МВС у Києві зібралися близько 20 представників організації «Добровольчий рух ОУН» із плакатами та прапорами із надписами «Звільніть добровольців», «Добровольці Бек, Гап, Хамер викрадені мусорами».

Присутні у гучномовець вигукували: «Ми вимагаємо свободу добровольцям».

Учасники називають це акцією на захист представників організації «Добровольчий рух ОУН» Леоніда Литвиненка та Анатолія Виногродського, яких, за їхніми словами, було «викрадено».





Нагадаємо, у Києві та на Житомирщині поліція затримала екс-добровольців, підозрюваних у розбійному нападі.

Як уточнила прес-служба Національної поліції, затримання відбулося на виконання ухвали суду. За даними правоохоронців, 27 липня затримані разом з іншими особами прибули на територію підприємства, побили охоронця з використанням кастетів та телескопічних палиць та, ймовірно, відібрали у нього майно.

Раніше сьогодні волонтер Назар Приходько заявив про викрадення в Києві екс-керівника батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського. За його словами, це сталося близько 13 години на Оболонському проспекті.

Джерело: Громадське