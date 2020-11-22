Активісти зафіксували на Львівщині 100 «тітушок» з посвідченнями журналістів

На Львівщині громадські активісти зафіксували близько 100 осіб на автобусах, які називають себе журналістами і заявляють, що охороняють львівські вибори

На Львівщині активісти зафіксували пересування фейкових журналістів

У місті Дрогобич біля одного з будинків у центрі міста представники громадської організації «ОПОРА» зафіксували близько 100 молодиків, які представляються журналістами.

«За інформацією поліції, у місті зафіксовано два автобуси з львівськими номерами. Правоохоронці поспілкувалися з молодиками, які розповіли, що вони планують охороняти виборчі дільниці і є журналістами. На підтвердження останнього факту показали посвідчення видання «Нова пора», - йдеться в повідомленні. У громадській організації повідомляють, що ЗМІ з такою назвою зареєстроване у Запорізькій області.

Також відомо, що 3 осіб зареєстровані у Запорізькій області. Усі інші – у Львівській. Представники цього видання уже намагалися потрапити у приміщення дільничних виборчих комісій №461735 (місто Стебник) та №461718 (місто Дрогобич). Голови комісій разом з поліцейськими у праві присутності їм відмовили. В одного з представників ЗМІ не було печатки на журналістському посвідченні, іншій мав свідоцтво про реєстрацію видання із простроченою датою.

Як повідомляв «Главком», у Львові також відбувається другий тур місцевих виборів. Львів’яни обирають міського голову. Поліцейські в обласному центрі відкрили кримінальне провадження за ознаками можливої фальсифікації результатів виборів, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.