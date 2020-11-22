Через грубі порушення на виборах у Львові відкрито кримінальне провадженя

Члени комісії підписали підсумковий протокол до завершеня голосування

Поліцейські у Львові відкрили кримінальне провадження за ознаками можливої фальсифікації результатів виборів, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними відділу, в поліцію надійшло повідомлення про можливе порушення виборчого законодавства на одній з дільниць у Личаківському районі Львова.

Співробітники поліції, що прибули на місце, встановили, що деякі члени виборчкому підписали протокол про підрахунок голосів виборців до завершення голосування і підрахунку голосів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 158-3 КК України (фальсифікація, підробка, пошкодження, приховування, пошкодження або знищення печатки виборчої комісії, виборчої скриньки, списку виборців або учасників референдуму).

Сьогодні у Львові проходить другий тур голосування на виборах голови територіальної громади Львова. Як повідомлялося раніше, за посаду міського голови тут змагаються чинний мер Андрій Садовий та народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олег Синютка.