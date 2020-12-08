«Алієв дасть тобі 5 млрд доларів за Карабах». У мережу злили розмову лідерів Вірменії та Білорусі

Розмова Сержа Саргсяна та Олександра Лукашенка відбулась на саміті ОДКБ восени 2016 року в Єреван

Президент Азербайджану Ільхам Алієв пропонував Вірменії 5 млрд доларів за передачу Нагірного Карабаху. Про це свідчить злитий в мережу запис розмови лідерів Вірменії та Білорусі.

Розмова Саргсяна та Лукашенка відбулась на саміті ОДКБ восени 2016 року в Єревані. Її справжність вже підтвердив офіс колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна, у прес-службі екс-президента запис назвали «фактом».

«Незрозуміло, як запис непублічної бесіди президентів під час зустрічі у вузькому колі ...опинився в інтернеті. Офіс третього президента публікацію аудіозапису приймає як факт і утримується від коментарів», – цитує заяву прес-служи News.am.

Зокрема, Лукашенко і Саргсян обговорюють майбутнє Нагірного Карабаху, президент Вірменії заявив, що не розуміє, чому Єреван має просто так віддати регіон.

«Як просто так? Він же (Алієв, – Ред.) заплатить, він тобі пропонував на першому етапі 5 млрд», – заявив Лукашенко.

У відповідь Саргсян заявив, що дасть Алієву 6 млрд доларів за відмову від Карабаху.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Активні бойові дії в регіоні тривали з кінця вересня.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії.

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку, але прем'єр відмовився.