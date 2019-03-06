Американці продовжують підтримувати НАТО і ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Республіканці більш скептичні щодо НАТО та ООН, ніж демократи

Останнє опитування соціологічної компанії Gallup Group показало те, що громадяни США продовжують підтримувати НАТО і ООН, незважаючи на критику Дональда Трампа в бік цих організацій.

Про це повідомляє ресурс UPI Defense.

Так, 77% американців вважають, що НАТО повинне бути збережене. Даний показник є одним із найбільш рекордних із 1989 року.

Водночас 66% респондентів вважають, що ООН грає важливу роль в світовій політиці. В 1997 році рівень підтримки ООН серед американців складав 87%.

Так само за рік кількість громадян США, які вважають, що ООН робить правильні речі, збільшилася із 34% до 42%.

По партійній приналежності підтримка американців ООН і НАТО відрізняється. Так, серед демократів підтримка НАТО складає 88%, а ООН 86%. Водночас відповідні показники серед прихильників Республіканської партії складають 70% щодо НАТО і лише 49% щодо ООН.