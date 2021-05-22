На Івано-Франківщині виготовили рекордний рушник

Рушник-гігант завдовжки у 11 метрів увійшов до Національного реєстру рекордів України у категорії «Мистецтво»

У Калуші встановили рекорд із виготовлення найдовшого рушника. Виріб завдовжки 11 метрів 79 см та завширшки 1 метр 2 см. Його створили у техніці фелтинг. Ініціатором досягненням виступив Калуський фаховий коледж культури і мистецтв. Рушник-гігант увійшов до Національного реєстру рекордів України у категорії «Мистецтво». Про це пише видання vikna.if.ua.

Так, голова циклової комісії образотворчого мистецтва Тетяна Малинюк зазначила, що ідея належить викладачці коледжу культури і мистецтв Іванні Свирид, а колектив навчального закладу долучився технічно та композиційно. Загалом робота над рушником поетапно тривала близько пів року. Спочатку на мішковині виконали рисунок орнаменту. Для рекордного рушника знадобилися вовна певних кольорів і спеціальні голки.

Працювали над ідеєю щодня по 12 годин, розповіла Тетяна Малинюк:

– Рушник був розкладений у аудиторії і стояв з 8 ранку до 20.00 вечора. Ми проводили пари, і коли був вільний час, приходили і набивали голками виріб. Всі члени нашого колективу активно брали участь у роботі.

На рушнику відтворені в нетрадиційній техніці українські орнаменти 22-х різних етнографічних груп України. Посередині рушника – Тризуб, Герб Калуша та логотип Калуського фахового коледжу культури та мистецтв.

Представник Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський провів заміри рушника, привітавши Калуш із п'ятим ювілейним рекордом. За його словами, цей рекорд увійде в історію, а сам виріб є унікальним витвором мистецтва. Насправді, встановити рекорд вкрай важко, адже дев'ять рекордів з десяти не відбуваються, акцентував представник Національного реєстру рекордів України.

Міський голова Андрій Найда висловив подяку Калуському коледжу культури і мистецтв за титанічну роботу в створенні витвору мистецтва. Пригадує, коли головні організатори дійства – Іванна Свирид та Ярослав Яців – презентували ідею, то побачив величезну радість і вогник у їхніх очах. На думку очільника Калуської громади, створений рушник стане оберегом калушан.

Попередні рекорди калушан були такими:

25 серпня 2019 року. До Дня Незалежності в Калуші встановили музичний рекорд гітарним виконанням Gary Moore «Loner».

27 травня 2018 року. З нагоди Дня міста та 210-річчя дзвоноливарства на Калущині виготовили найбільший торт у вигляді дзвона.

15 червня 2013 року. 507 танцівниць віком від 4-х до 75 років встановили рекорд України із масового та одночасного виконання східних танців.

27 травня 2011 року. На бульварі Незалежності у Калуші було встановлено рекорд України з наймасовішого танцювання віденського вальсу. Його виконували одночасно 1600 чоловік. Вікова категорія учасників – від 5 до 88 років. Серед них понад 700 випускників шкіл.

Раніше на сцені Одеського театру опери і балету соліт Андрій Писарєв встановили національний рекорд України за кількістю перемог на міжнародних конкурсах.

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