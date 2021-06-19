У США випустять монети з відомими жінками

На грошах увічнять письменницю, космонавтку, лідера нації черокі

Монетний двір США випустить четвертаки (монети номіналом в 25 центів) із зображенням відомих американських жінок. На грошах увічнять письменницю, космонавтку, лідера нації черокі, пише Associated Press.

За даними Монетного двору, з 2022 з 2025 рік буде діяти нова програма карбування на монетах номіналом в 25 центів, яка покликана відзначити внесок жінок в історію США.

За словами представників монетного двору, героями проєкту стануть видатні жінки різного етнічного, расового та географічного походження.

У перший рік випустять монети із зображенням знаменитого поета і мемуариста Анжели, першої жінки–активістки племені Черокі (індіанців) Вільми Манкіллер, Аделіни Отеро–Уоррен – лідера виборчого руху Нью–Мексико, Саллі Райд – першої жінки з США, що побувала в космосі, Анни Мей Вонг – першої китайсько–американської голлівудської актриси.

«Ми дякуємо Монетному двору США за визнання Вільми і інших жінок. Справжня цінність цієї монети – натхнення, яке вона приносить прекрасній половині людства», – сказав чоловік Вільми Манкіллер, яка померла в 2010 році, Чарлі Соап.

Нагадаємо, Національний банк України 17 травня 2021 року вводить в обіг золоту пам’ятну монету «1 Гривня». Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Вона відтворює дизайн обігової монети «Володимир Великий» номіналом 1 гривня зразка 2004 року, що присвячена видатному державному та політичному діячеві, творцю середньовічної європейської держави Руси-України – князю Київському Володимиру Великому. Водночас монета має окремі відмінності від обігової монети «Володимир Великий».