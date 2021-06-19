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    У США випустять монети з відомими жінками

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    Вільма Манкіллер - У США випустять монети з відомими жінками
    Вільма Манкіллер
    Фото: AP

    На грошах увічнять письменницю, космонавтку, лідера нації черокі

    Монетний двір США випустить четвертаки (монети номіналом в 25 центів) із зображенням відомих американських жінок. На грошах увічнять письменницю, космонавтку, лідера нації черокі, пише Associated Press.

    За даними Монетного двору, з 2022 з 2025 рік буде діяти нова програма карбування на монетах номіналом в 25 центів, яка покликана відзначити внесок жінок в історію США.

    За словами представників монетного двору, героями проєкту стануть видатні жінки різного етнічного, расового та географічного походження.

    У перший рік випустять монети із зображенням знаменитого поета і мемуариста Анжели, першої жінки–активістки племені Черокі (індіанців) Вільми Манкіллер, Аделіни Отеро–Уоррен – лідера виборчого руху Нью–Мексико, Саллі Райд – першої жінки з США, що побувала в космосі, Анни Мей Вонг – першої китайсько–американської голлівудської актриси.

    «Ми дякуємо Монетному двору США за визнання Вільми і інших жінок. Справжня цінність цієї монети – натхнення, яке вона приносить прекрасній половині людства», – сказав чоловік Вільми Манкіллер, яка померла в 2010 році, Чарлі Соап.

    Нагадаємо, Національний банк України 17 травня 2021 року вводить в обіг золоту пам’ятну монету «1 Гривня». Про це йдеться на сайті Національного банку України.

    Вона відтворює дизайн обігової монети «Володимир Великий» номіналом 1 гривня зразка 2004 року, що присвячена видатному державному та політичному діячеві, творцю середньовічної європейської держави Руси-України – князю Київському Володимиру Великому. Водночас монета має окремі відмінності від обігової монети «Володимир Великий».

    Її виготовлено із золота 999,9 проби, категорія якості карбування – «анциркулейтед», маса дорогоцінного металу у чистоті – 15,55 г, діаметр – 25,0 мм, гурт монети – гладкий. Відкарбована ця золота пам’ятна монета була у 2010 році тиражем 500 штук.

    Теги: США гроші монета
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    У США випустять монети з відомими жінками