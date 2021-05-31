Український важкоатлет встановив новий світовий рекорд (відео)
У ривку Гозі вдалося підняти 189 кг. Саме цей показний тепер є світовим рекордом серед юніорів
Український спортсмен, 19-літній Богдан Гоза з Жидачева, встановив новий світовий рекорд на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів в Узбекистані. Він завоював для збірної України три нагороди. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У ривку спортсмену вдалося підняти
Срібну нагороду важкоатлет здобув у поштовху. А в двоборстві його сума склала
Тим часом, колишній тренер Кличка-молодшого Джеймс Алі Башир анонсував повернення Володимира в бокс.
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