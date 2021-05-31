Український важкоатлет встановив новий світовий рекорд (відео)

Ще дві срібні нагороди українцю вдалося завоювати у поштовху та у двоборстві

Ще дві срібні нагороди українцю вдалося завоювати у поштовху та у двоборстві

У ривку Гозі вдалося підняти 189 кг. Саме цей показний тепер є світовим рекордом серед юніорів

Український спортсмен, 19-літній Богдан Гоза з Жидачева, встановив новий світовий рекорд на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів в Узбекистані. Він завоював для збірної України три нагороди. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У ривку спортсмену вдалося підняти 189 кг . Саме цей показний тепер є світовим рекордом серед юніорів. І він приніс золоту медаль Богдану Гозі.

Срібну нагороду важкоатлет здобув у поштовху. А в двоборстві його сума склала 402 кг , що теж принесла срібну медаль. Богдан Гоза лише на один кілограм поступився переможцю.

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