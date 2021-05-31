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    Український важкоатлет встановив новий світовий рекорд (відео)

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    Ще дві срібні нагороди українцю вдалося завоювати у поштовху та у двоборстві 
    Фото: Міністерство оборони України

    У ривку Гозі вдалося підняти 189 кг. Саме цей показний тепер є світовим рекордом серед юніорів

    Український спортсмен, 19-літній Богдан Гоза з Жидачева, встановив новий світовий рекорд на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів в Узбекистані. Він завоював для збірної України три нагороди. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

    У ривку спортсмену вдалося підняти 189 кг. Саме цей показний тепер є світовим рекордом серед юніорів. І він приніс золоту медаль Богдану Гозі.

    Срібну нагороду важкоатлет здобув у поштовху. А в двоборстві його сума склала 402 кг, що теж принесла срібну медаль. Богдан Гоза лише на один кілограм поступився переможцю.

    Тим часом, колишній тренер Кличка-молодшого Джеймс Алі Башир анонсував повернення Володимира в бокс.

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    Теги: спорт рекорд важка атлетика тренер
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    Український важкоатлет встановив новий світовий рекорд (відео)