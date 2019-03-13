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    Американські безпілотники MQ-1B та MQ-9 разом налітали 4 млн годин

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    <p>В перерахунку на роки мова йде про 450 років нальоту в повітрі</p> - Американські безпілотники MQ-1B та MQ-9 разом налітали 4 млн годин

    В перерахунку на роки мова йде про 450 років нальоту в повітрі

    Фото: U.S. Air Force

    Безпілотники використовувалися для розвідки і нанесення наземних ударів

    Військово-повітряні сили США повідомляють про те, що безпілотні літальні апарати MQ-1B Predator та MQ-9 Reaper в рамках проведення розвідницьких і ударних місій провели в повітрі 4 млн. годин.

    В перерахунку на роки мова йде про 450 років, повідомляє ресурс UPI Defense.

    Важчі безпілотники Reaper з’явилися в військах в 2007 році. В той же час системи Predator були списані в 2018 році.

    Перші 2 млн. годин нальоту безпілотники цих типів досягнули в 2012 році. А на показник в 3 млн. годин нальоту системи MQ-1B Predator та MQ-9 Reaper вийшли в 2016 році.

    До цього рекордами серед розвідників були показники нальоту літаків RC-135V/W (1 млн. годин) та U-2 (485 тисяч годин).

    Нагадаємо, Україна отримала з Туреччини ударні безпілотники Bayraktar.

    Як відомо, у січні між Державною компанією «Укрспецекспорт», що входить до складу Державного концерну «Укроборонпром», та турецькою компанією Baykar Makina була підписана угода про закупівлю для української армії ударних турецьких дронів Bayraktar TB2.

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