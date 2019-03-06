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    Американські безпілотники MQ-9 Reaper в Польщі вже у повній бойовій готовності

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    <p>На базі Мирославець було відкрито центр обробки даних, ангари для утримання і обслуговування безпілотників</p> - Американські безпілотники MQ-9 Reaper в Польщі вже у повній бойовій готовності

    На базі Мирославець було відкрито центр обробки даних, ангари для утримання і обслуговування безпілотників

    Безпілотники MQ-9 Reaper і далі будуть використовуватися лише для розвідки

    На військово-повітряній базі Польщі Мирославець завершилося створення всієї необхідної інфраструктури для повноцінної роботи американських безпілотників MQ-9 Reaper.

    Про це пише ресурс Air Force Times.

    Із травня 2018 року дані безпілотники виконували виключно розвідувальні польоти. Тепер же для їх повноцінної роботи, в тому числі для бойових місій, на базі Мирославець було відкрито центр обробки даних, ангари для утримання і обслуговування безпілотників.

    Командування ВПС США в Європі відмовляється уточнювати, де саме до цього здійснювали обльоти безпілотники MQ-9 Reaper. Самі оператори таких систем виключають їх застосування в умовах, коли супротивник має потужну протиповітряну оборону. Скоріше за все американські безпілотники типу MQ-9 Reaper будуть застосовуватися виключно для розвідки в районах, де американці можуть контролювати ситуацію в повітрі.

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