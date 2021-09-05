Американські біологи прогнозують циклічний розвиток «Дельта»-штаму Covid-19

Якщо гіпотеза про циклічність нового штаму буде підтверджена, то найближчим часом слід очікувати спаду захворюваності

Вчені Університету Міннесоти припускають, що поширення «Дельта»-штаму стихне через два місяці

Поширення коронавірусу, викликаного штамом «Дельта», досягло у США максимальних значень і піде на спад, впевнені американські біологи, пише Daily Mail.

Розвиток Covid-19 у США за останні два тижні сповільнився, а кількість нових позитивних тестів за цей період зросла лише на 15%. В інших країнах, таких як Англія та Індія, захворюваність штамом «Дельта» почала швидко знижуватися приблизно через два місяці. При цьому, як стверджують експерти, сплеск розвитку індійського штаму в США почався близько двох місяців тому, а значить, скоро повинен стихнути.

Кількість хворих зросла на 67% з 2 серпня по 16 серпня, з 85 тис. до 142 тис. на день. З 17 по 31 серпня кількість хворих збільшилася тільки на 15%, від 139 до 160 тис. пацієнтів на день. Американські медики припустили, що штам «Дельта» розвивається циклічно, фазами тривалістю в два місяці. За їхніми словами, такий спад може бути перепочинком перед більшим сплеском, початком нової хвилі коронавірусу в кінці 2021 року.

Як пояснив епідеміолог з Університету Міннесоти Майкл Остерхольм, вчені досі знаходяться в «печерній епосі» в розумінні розвитку Covid-19. Вони висунули кілька припущень. Перше з них говорить, що деякі люди можуть бути більш уразливі для певних штамів. Як тільки всі вони будуть інфіковані, вірус почне відступати.

«Друга теорія полягає в тому, що вірусу потрібно близько двох місяців для проходження через групу людей на конкретній місцевості. Потім він перестає поширюватися до тих пір, поки люди не вийдуть «за межі кола». Наприклад, не почнуть подорожувати», – додав він.

Раніше, дослідники з США показали, що вироблення антитіл після отримання вакцини Moderna вище, ніж після препарату компанії Pfizer.

Дослідники проаналізували зразки крові 167 вакцинованих співробітників Віргінського університету, зібрані в терміни з тижня до місяця після отримання другої дози препарату. 79 осіб з цього числа отримали вакцину Pfizer, 88 – Moderna. 38 відсотків учасників дослідження були старше 50 років, 72 відсотки з загального числа – жінки.

Нагадаємо, станом на кінець серпня в Україні було 855 офіційно підтверджених випадків штаму коронавірусу «Дельта».