Учені порівняли вироблення антитіл після вакцинації Pfizer і Moderna
Вчені з США порівняли вироблення антитіл у вакцинованих різними препаратами
Дослідники з США показали, що вироблення антитіл після отримання вакцини Moderna вище, ніж після препарату компанії Pfizer. Стаття дослідників опублікована в журналі JAMA Network Open.
Дослідники проаналізували зразки крові 167 вакцинованих співробітників Віргінського університету, зібрані в терміни з тижня до місяця після отримання другої дози препарату. 79 осіб з цього числа отримали вакцину Pfizer, 88 – Moderna. 38 відсотків учасників дослідження були старше 50 років, 72 відсотки з загального числа – жінки.
З'ясувалося, що більше антитіл IgG вироблялося у людей, які отримали вакцину Moderna - 68,5 мікрограма на мілілітр проти 45,9 у вакцинованих Pfizer. У тих, хто був старше 50 років, вироблення антитіл була нижче в порівнянні з більш молодими людьми – 31,1 мікрограма на мілілітр проти 59. При цьому у щеплених Moderna такої залежності не спостерігалося.
Вчені визнають, що вони не аналізували вміст нейтралізуючих антитіл, які блокують проникнення коронавірусу в клітину. Не варто також робити висновки про ефективність вакцин на основі рівня вироблення антитіл після їх введення, закликали вони.
Нагадаємо, громадянам Фінляндії виплатили компенсації за побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу.