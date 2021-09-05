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    У якій області України найбільше «Дельта»-штаму ковіду

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    Станом на кінець серпня в Україні виявили 855 випадків цього штаму - У якій області України найбільше «Дельта»-штаму ковіду
    Станом на кінець серпня в Україні виявили 855 випадків цього штаму
    Фото з відкритих джерел

    Названа область-лідер за кількістю випадків штаму «Дельта»

    Станом на кінець серпня в Україні було 855 офіційно підтверджених випадків штаму коронавірусу «Дельта». Про це повідомляється у відповіді МОЗ на запит Радіо Свобода.

    Більша частина випадків була виявлена за допомогою ПЛР-тестів.

    У МОЗ назвали області, де хворих на штам «Дельта» найбільше:

    • Чернівецька – 68,
    • Одеська – 61,
    • Рівненська – 60,
    • Івано-Франківська – 58,
    • Тернопільська – 52.

    Далі йдуть: Волинська, Київська та Донецька – по 47 випадків, Харківська – 45, Вінницька та Луганська – по 43, Житомирська та Хмельницька – по 39, Закарпатська – 37, Полтавська – 31, Чернігівська – 25, Львівська – 24, Черкаська – 20, Кіровоградська – 18 Києві – 20, Запорізька – 11, Сумська – 10, Миколаївська – 4, Дніпропетровська – 3, Херсонська – 2.

    Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін назвав число інфікованих «Дельта»-штамом українців.

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    Теги: Україна коронавірус
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    У якій області України найбільше «Дельта»-штаму ковіду