У якій області України найбільше «Дельта»-штаму ковіду

Станом на кінець серпня в Україні виявили 855 випадків цього штаму

Названа область-лідер за кількістю випадків штаму «Дельта»

Станом на кінець серпня в Україні було 855 офіційно підтверджених випадків штаму коронавірусу «Дельта». Про це повідомляється у відповіді МОЗ на запит Радіо Свобода.

Більша частина випадків була виявлена за допомогою ПЛР-тестів.

У МОЗ назвали області, де хворих на штам «Дельта» найбільше:

Чернівецька – 68,

Одеська – 61,

Рівненська – 60,

Івано-Франківська – 58,

Тернопільська – 52.

Далі йдуть: Волинська, Київська та Донецька – по 47 випадків, Харківська – 45, Вінницька та Луганська – по 43, Житомирська та Хмельницька – по 39, Закарпатська – 37, Полтавська – 31, Чернігівська – 25, Львівська – 24, Черкаська – 20, Кіровоградська – 18 Києві – 20, Запорізька – 11, Сумська – 10, Миколаївська – 4, Дніпропетровська – 3, Херсонська – 2.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін назвав число інфікованих «Дельта»-штамом українців.

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