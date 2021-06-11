Американський ракетний есмінець відправили в Чорне море (фото)

Для проведення операції «щодо забезпечення безпеки в регіоні» в Чорне море вирушив американський корабель

ВМС США регулярно працює з союзниками з НАТО і партнерами в Чорному морі

У п'ятницю, 11 червня, ракетний есмінець ВМС США «Лабуні» почав висування в бік Чорного моря для проведення операції «щодо забезпечення безпеки в регіоні». Про це повідомили в Twitter Шостого флоту ВМС США, опублікувавши фото військового корабля.

У повідомленні нагадали, що ВМС США регулярно працює з союзниками з НАТО і партнерами в Чорному морі, проте з ким саме цього разу буде проходити операція не уточнили.

Есмінець «Лабун» типу «Арлі Берк» було введено в експлуатацію ще в 1995 році. На озброєнні він має дві пускові установки системи «Іджіс», які дозволяють нести до 56 крилатих ракет «Томагавк», оснащених ядерними боєголовками.

На борту корабля розміщується також вертоліт SH-60 «Сі Хок». У складі екіпажу – 337 чоловік.

Додамо, що США вирішили не відправляти в Чорне море військові кораблі Roosevelt і Donald Cook, оскільки це могло викликати ескалацію з боку Росії. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерело.

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