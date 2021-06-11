Держдеп США пообіцяв нові санкції проти «Північного потоку-2»

Росія заявила, що вже у п’ятницю почне качати газ у «Північний потік-2»

США обіцяють продовжити переслідувати причетних до будівництва «Північного потоку-2»

Адміністрація США надалі переслідуватиме фізичних осіб, а також організації, які продовжують працювати над добудовою російського газопроводу «Північного потоку-2». Про це заявив у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс.

«Ми продовжимо вживати відповідних заходів проти організацій та фізичних осіб, залучених до діяльності, яка підпадає під санкції (щодо будівництва «Північного потоку-2», – ред.), і це демонструватиме, що ми й далі займаємо позицію проти цього трубопроводу», – підкреслив представник Держдепартаменту США.

Він зауважив, що позиція США щодо «Північного потоку-2» залишається чіткою.

«Ми проти трубопроводу, який розглядаємо як геополітичний проєкт Росії, що загрожує європейській енергетичній безпеці та фактично підриває безпеку наших близьких партнерів, у тому числі України та інших країн на східному фланзі НАТО», – наголосив Прайс.

Зазначимо, напередодні парламент Німеччини відхилив резолюцію для протидії «Північному потоку-2».

Натомість Росія заявила, що у п’ятницю почне качати газ у «Північний потік-2».

Як писав раніше «Главком», Сполучені Штати Америки мають намір зробити «все можливе», щоб газопровід «Північний потік-2» не став політичною зброєю Москви.

Раніше Білий дім констатував, що перешкодити будівництву газопроводу буде складно, оскільки він практично добудований.

До слова, президент США Джо Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну. Це відбудеться на саміті G7.

Також повідомлялось, що США і Німеччина ведуть переговори про можливі компенсації Україні після запуску «Північного потоку». Вашингтон не хоче дозволити Росії використовувати транзит газу через Україну як зброю.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден все ще може зупинити «Північний потік-2».

Тим часом, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв переконаний, що запуск проєкту «Північний потік 2» стане великим «програшем» для України. Він також висловив занепокоєння, що керівництво «Нафтогазу» не бере участі у переговорах, що проходять зараз у США.