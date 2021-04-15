США вирішили не вводити військові кораблі в Чорне море, - ЗМІ

Зміна маршруту кораблів сталася на наступний день після переговорів президентів Росії і США

Есмінці «Дональд Кук» і «Рузвельт» ВМС США в середу, 14 квітня, призупинили свій рух в сторону Чорного моря. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet з посиланням на свої джерела в МЗС Туреччини.

Зазначається, що США відкликали свій запит на проходження міноносця USS Roosevelt і есмінця USS Donald Cook через Дарданелли і Босфор у Чорне море. Обидва американські військові кораблі повинні були сьогодні пройти протоки і до 5 травня залишатися в Чорному морі.

Видання зазначає, що зміна маршруту есмінців збіглася з телефонним дзвінком між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним.

У своєму телефонному дзвінку Байден висловив своє занепокоєння з приводу військового нарощування Росії на українському кордоні. Байден також запропонував зустрітися з Путіним віч-на-віч у третій країні в найближчі місяці.

Стверджується, що відмова США від проходу кораблів до Чорного моря може бути кроком доброї волі для зменшення напруженості.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попросив Росію вивести свої війська, тоді як московська адміністрація попередила США не діяти провокаційно.

Нагадаємо, американські ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt, пройшовши протоку Гібралтар, увійшли в акваторію Середземного моря. За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня.

Roosevelt і Donald Cook поряд з аналогічними есмінцями Ross і Arleigh Burke, розміщеними на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роте, разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали провокацією прямування кораблів Військово-морських сил США в Чорне море. Як заявив заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков, США «здійснюють провокацію», направляючи свої військові кораблі в Чорне море, що загрожує «ризиком інцидентів».

До слова, США, Німеччина і Франція закликали Росію припинити провокації на Донбасі.