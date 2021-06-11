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    ЗМІ дізналися, якими подарунками обмінялися Байден і Джонсон

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    Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, а також їхні дружини вручили один одному подарунки - ЗМІ дізналися, якими подарунками обмінялися Байден і Джонсон
    Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, а також їхні дружини вручили один одному подарунки

    Лідери США і Великої Британії провели зустріч напередодні саміту Великої сімки

    Під час зустрічі у британському місті Карбіс-Бей президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, а також їхні дружини вручили один одному подарунки. Про це повідомляє The Washington Post.

    Згідно з інформацією видання, глава Білого дому подарував співрозмовнику велосипед американського виробництва і шолом. Джонсон, у свою чергу, вручив Байдену фотографію мурала, намальованого в Единбурзі в честь американського борця за права чорношкірих Фредеріка Дугласа.

    Також подарунками обмінялися і дружини американського та британського лідерів.

    Так, перша леді США Джилл Байден вручила Керрі Джонсон шкіряну сумку-тоут, виготовлену дружинами військовослужбовців США, і президентський шовковий шарф.

    Дружина прем'єра ж подарувала співрозмовниці перше видання збірки оповідань «Яблуня» англійської письменниці Дафни дю Мор'є.

    Як відомо, Байден і Джонсон на першій зустрічі зачепили тему Росії.

    Нагадаємо, ввечері 9 червня літак президента США Джо Байдена приземлився у Великій Британії на авіабазі Мілденхолл Королівських ВПС.

    У п'ятницю, 11 червня президент США буде присутній на саміті лідерів G7, який триватиме до 13 червня. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику. Також там Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну

    У неділю, 13 червня, у Байдена пройде зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II.

    Детальніше читайте у матеріалі: Перша закордонна поїздка президента Байдена: куди їде та з ким зустрінеться
    Теги: США Джозеф Байден Велика Британія президент дружина велосипед Борис Джонсон перша леді Джилл Байден
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    ЗМІ дізналися, якими подарунками обмінялися Байден і Джонсон