ЗМІ дізналися, якими подарунками обмінялися Байден і Джонсон

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, а також їхні дружини вручили один одному подарунки

Лідери США і Великої Британії провели зустріч напередодні саміту Великої сімки

Під час зустрічі у британському місті Карбіс-Бей президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, а також їхні дружини вручили один одному подарунки. Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з інформацією видання, глава Білого дому подарував співрозмовнику велосипед американського виробництва і шолом. Джонсон, у свою чергу, вручив Байдену фотографію мурала, намальованого в Единбурзі в честь американського борця за права чорношкірих Фредеріка Дугласа.

Також подарунками обмінялися і дружини американського та британського лідерів.

Так, перша леді США Джилл Байден вручила Керрі Джонсон шкіряну сумку-тоут, виготовлену дружинами військовослужбовців США, і президентський шовковий шарф.

Дружина прем'єра ж подарувала співрозмовниці перше видання збірки оповідань «Яблуня» англійської письменниці Дафни дю Мор'є.

Як відомо, Байден і Джонсон на першій зустрічі зачепили тему Росії.

Нагадаємо, ввечері 9 червня літак президента США Джо Байдена приземлився у Великій Британії на авіабазі Мілденхолл Королівських ВПС.

У п'ятницю, 11 червня президент США буде присутній на саміті лідерів G7, який триватиме до 13 червня. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику. Також там Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну

У неділю, 13 червня, у Байдена пройде зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II.

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