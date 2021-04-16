ЗМІ дізналися, чому США вирішили не відправляти свої кораблі в Чорне море

За даними Politico, влада України була розчарована рішенням США щодо кораблів

США вирішили не відправляти в Чорне море військові кораблі Roosevelt і Donald Cook, оскільки це могло викликати ескалацію з боку Росії. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерело.

Американський чиновник, знайомий з планами Пентагону, заявив, що метою відправки кораблів у Чорне море не було послати Росії якийсь певний сигнал. Зазвичай ВМС США проводять по вісім-дев'ять таких переміщень на рік.

Джерело сказало, що США відмовилися від відправки кораблів у Чорне море «з безлічі причин», зокрема з побоювань, що це може стати приводом для ескалації російської агресії.

За даними Politico, влада України була розчарована таким рішенням. Колишній український високопосадовець сказав виданню, що Україна була б рада демонстрації сили з боку США в регіоні.

Напередодні стало відомо, що США скасували прохід своїх військових кораблів в Чорне море.

14 квітня видання Hurriyet з посиланням на свої джерела в МЗС Туреччини повідомило, що зміна маршруту кораблів сталася на наступний день після переговорів президентів Росії і США Володимира Путіна та Джозефа Байдена. Есмінці «Дональд Кук» і «Рузвельт» ВМС США в середу, 14 квітня, призупинили свій рух в сторону Чорного моря. Обидва американські військові кораблі мали пройти протоки і до 5 травня залишатися в Чорному морі.

Нагадаємо, американські ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt, пройшовши протоку Гібралтар, увійшли в акваторію Середземного моря. За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали провокацією прямування кораблів Військово-морських сил США в Чорне море. Як заявив заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков, США «здійснюють провокацію», направляючи свої військові кораблі в Чорне море, що загрожує «ризиком інцидентів».

Американський президент телефонував президенту РФ 13 квітня. Байден заявив про стурбованість щодо нарощування військових сил РФ в окупованому Криму та на кордонах України та закликав Росію до деескалації конфлікту.